تداولت مجموعة من الحسابات علي مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة من مرحلة الشباب للفنانة المصرية “رانيا يوسف”، حيث كانت في سن الـ 22 من عمرها تقريبًا، قبل الشهرة والتجميل، كشفت عن التغيير الملحوظ في شكلها بعد مرور الزمن، خاصة فيما يتعلق بملامح الوجه .

وبحسب تعليقات المتابعين، حول إطلالة الفنانة المصرية في تلك المرحلتين العمريتين المختلفتين، فأشار الكثير إلى التغير الكبير بملامحها بسبب تقدمها في السن وخضوعها لـ عمليات التجميل، بينما أشار البعض الأخر إلى أن رانيا كانت أكثر جمالاً عندما كانت في تلك المرحلة العمرية، حيث كان جمالها طبيعي، بعيدًا عن التجميل والأطلالات الصاخبة التى تعتمدها حاليًا.

رانيا يوسف قبل التجميل والشهرة

من ناحية آخري، شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها بصور لها من كواليس تصوير مسلسل الجزء الرابع من “الآنسة فرح” عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت رانيا على الصور قائلة: “فروحة بنتي في الأنسة فرح هي اللي مصوراني إيه رأيكم في تصوير أسماء أبو اليزيد”.

رانيـا يوسف تصور مشاهدها فى أحداث الجزء الرابع من مسلسل “الآنـسة فرح”

وتصور الفنانة رانيا يوسف مشاهدها فى أحداث الجزء الرابع من مسلسل “الآنسة فرح”، وذلك بعد عودتها من إسبانيا وانتهاء العطلة القصيرة التى قضتها هناك، لتلتحق بتصوير العمل الذى انطلق تصويره البمشاهد جمعت بين أحمد مجدى وهبة عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد.

مسلسل “الآنسة فرح” مأخوذ من المسلسل الأمريكى “Jane the virgin” بطولة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدى، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، تامر فرج، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، هبة داغر، بسنت النبراوى، نيرة عارف، سمر علام، هانى ابراهيم وإخراج وائل فرج.

رانـيا يوسف تنتظر عرض الموسم الثانى لمسلسل “الحرامى”

وتنتظر رانيا يوسف عرض الموسم الثانى لـ “مسلسل الحرامى” الذى تقوم ببطولته مع بيومى فؤاد، أحمد داش، رنا رئيس، كارولين عزمى عبد الرحمن القليوبى وعدد من ضيوف الشرف، وإخراج أحمد الجندى، وتدور أحداث المسلسل في 10 حلقات ومقرر عرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت.

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