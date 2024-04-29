كشفت الفنانة فاطمة محمد على عن صورة قديمة ظهرت فيها هي والإعلامية منى الشاذلي، إذ كانت زميلتها في المرحلة الجامعية، وبدت منى بملامح مختلفة عن الفترة الحالية.

أنا ومنى الشاذلى لما كنا مع بعض فى الجامعة

نشرت فاطمة، الصورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي بـ “فيسبوك“، وعلقت عليها قائلةً: “ناس كتير كلمتنى عايزين يشوفوا الصورة بتاعتي، أنا ومنى الشاذلي لما كنا مع بعض في الجامعة”.

وأضافت: “وآدى الصورة منى على اليمن وأنا بقي الشاطر فيكوا يطلعني منها، عشان أنا نفسي عرفتني من بقية أصحابي، وأستاذة سامية صبري مديرة النشاط الثقافي في الجامعة أيامها”.

وتابعت: “الصورة تم التقاطهاعام 92، وماتعدوش السنين عشان فيه ناس كل ماتكبر تحلى، على فكرة أنا ومنى طول عمرنا مشتركين في أوسع ضحكة.. وسلام على أحلى أيام”.

منى الشاذلي منذ بدايتها وحتى اليوم

تُعد الإعلامية منى الشاذلي واحدة من أهم الإعلاميات في الوطن العربي.

بدأت منـى الشاذلي حياتها العملية كمقدمة برامج من خلال شبكة قنوات ART في أواخر التسعينات، وقدمت عدد من البرامج الخفيفة في البداية، ثم قامت بتقديم برامج ترفيهية منها برنامج “لا تذهب هذا المساء”، وفي عام 2003 قامت منى الشاذلـي بتغيير جلدها في مجال التقديم، لتقدم برنامج “القضية لم تحسم بعد” وفي نفس العام قدمت برنامج ” لا أرى لا أسمع لا أتكلم”.

انتقلت بعدها منى الشاذلـي إلى قناة دريم لتبدأ رحلة جديدة في مجال الإعلام وقدمت في 2005 برنامج “العاشرة مساء” حتى 2012.

ثم انتقلت منى الشاذلـي إلى MBC مصر في نفس العام وقدمت برنامج “جملة مفيدة” لعام واحد فقط وتركتها في 2013.

انتقلت بعد ذلك إلى قناة CBC المتواجدة بها حاليًا وابتعدت منى الشاذلـي عن تقديم برامج لها أي علاقة بالسياسية، وتقدم حالياً برنامج “معكم”.

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