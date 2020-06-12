تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة من مرحلة المراهقة للفنانة المصرية “ياسمين صبري”، حيث كانت في الـ15 من عمرها تقريباً، كشفت عن التغيير الملحوظ في شكلها بمرور الزمن، خاصة فيما يتعلق بشكل الجسد وبمفاتن الجمال به .

وبحسب تعليقات المتابعين، فقد اختلفت الآراء حول إطلالة ياسمين بين مرحلة المراهقة واليوم، فبعضهم من أشار إلى محافظتها على تفاصيل ملامح وجهها بالرغم من خضوعها لبعض العمليات التجميلية البسيطة، بينما أشار البعض الأخر إلى أنها أصبحت أكثر جمالاً عندما صارت شابة فلم تكن ملفتة وهي فتاة مراهقة .

صورة ترصد التغيير الملحوظ في شكل الفنانة “ياسمين صبري” بين الماضي والحاضر

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبرى قد شاركت في الموسم الرمضانى 2020، من خلال مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما لمحمد سيد بشير و من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة. واستطاع هذا المسلسل أن يحصد نجاحاً كبيراً بين الجمهور، و تصدر محركات البحث بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات .