فاجأت النجمة الإماراتية “أحلام الشامسي” جمهورها من خلال خاصية “الستوري” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة قديمة تجمعها بزوجها بطل الرالي القطري “مبارك الهاجري”، والتى ترجع إلي فترة خطبتهما.

وأثارت تلك الصورة ضجة كبيرة علي السوشيال ميديا، كما تداولها عدد كبير من الحسابات الفنيّة علي مواقع التواصل، بسبب اختلاف ملامحهما بعد الكثير من عمليات التجميل التي غيّرت في شكلهما، خاصة النجمة الاماراتية التي بدت مختلفة إضافة الى التغيّر في ملامح زوجها الذي بدا في غاية النحافة، وأرفقتها أحلام بالتعليق قائلة: “أحبك”.

أحلام تنشر عبر خاصية “ستوري” صورة مع زوجها مبارك الهاجري في فترة الخطوبة

في سياقٍ آخر، حرص عدد من نجوم الوسط الفني على تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومن بينهم الفنانة الكويتية أحلام، التى تُعد أول فنانة عربية تحصل على جرعة اللقاح الخاص بكورونا، بداية شهر أكتوبر الماضي. وشاركت جمهورها بمقطع فيديو مصور نشرته عبر “تويتر” خلال حقنها بالجرعة موضحة أنها ستخضع للثانية بعد شهر، مشيرة إلى أن سبب عزمها اتخاذ هذه الخطوة الجريئة والصعبة للغاية إيمانها وثقتها بالقطاع الطبي الإماراتي، وتقديرها الجهود المبذولة من قبل حكومة دولتها.

ومن ناحية آخري، كشف الملحن السعودي أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، المعروف بإسم “سهم”، للمرة الأولى عن تفاصيل المصالحة التي تمت العام الماضي بين النجمتين الكبيرتين أحلام وأصالة نصري. وأكد في مداخلة مع برنامج et بالعربي أن “الفضل في المصالحة نسب إليه بسبب تعاونه مع أصالة في ألبومها الخليجي، ولكنه لم يكن الوسيط الأول في هذا التصالح.

يُذكر أن فاهد الهاجري، إبن الفنانة أحلام كان السبب في إعلان الصلح بين النجمتين بعد تغريدة أعلن من خلالها حبه وحب والدته للنجمة السورية وأغانيها، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا على موقع التغريدات “تويتر”.