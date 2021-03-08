رغم اعتزال الفنانة “حنان ترك” وارتدائها الحجاب وابتعادها عن الوسط الفني بشكل تام؛ إلا أن أخبارها ما زالت تشغل شريحة كبيرة من جمهورها على السوشيال ميديا. ولعل أكثر التفاصيل التي تشغل بال محبي الفنانة الشهيرة علاقتها بزوجها وأبنائها الخمسة التي أنجبتهم من ثلاثة زيجات مختلفة، خصوصًا بعد تغير ملامحهم مع مرور السنوات فأصبح عدد منهم يحملون الكثير من ملامحها.

وبمناسبة عيد ميلادها الـ 46 الذي وافق أمس 7 مارس، احتفلت حنان ترك برفقة أسرتها بالكامل، فعلى الرغم من تعدد زيجاتها واختلاف آباء أولادها، إلا أنها تعيش معهم جميعًا حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر آدم نجل الفنانة حنان ترك صورة عائلية جمعته بأخوته ووالدته وزوجها الحالي، عبر حسابه بموقع “إنستجرام” واصفًا إياها بالملاك وبأنها أفضل أم في العالم، وتمنى لها عيد ميلاد سعيد، حيث كتب: «كل ما أنا عليه، سوف أبقى مدينًا به لملاكي، عيد ميلاد سعيد لأفضل أم في العالم».

يُشار إلي أن الفنانة حنان ترك تزوجت 5 مرات، الأولى من رجل الأعمال أيمن السويدي لمدة شهر، والثانية من خالد خطاب لديها منه ولدان هم “آدم ويوسف”، أما الزوج الثالث لحنان ترك، فهو المخرج هادي الباجوري ولم يدم الزواج طويلا، بعدها تزوجت من رجل أعمال سعودي لمدة عام وأنجبت منه “محمد”.

أما عن زوجها الآخير “محمود مالك” الذي أصبح حديث السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، فلديها منه “مريم ومنى”. وتعد تلك الزيجة للفنانة حنان ترك هي الزيجة الأكثر أثارة للجدل، حيث أنها متزوجه من رجل الأعمال المصري “محمود مالك”، شقيق القيادي الإخواني حسن مالك، واعتزلت حنان بعد هذه الزيجة العمل الفنى .

يُذكر أن الفنانة حنان ترك كانت قد قررت ارتداء الحجاب في عام 2006، واستمرت في عملها بالفن وقدّمت مسلسلات “أولاد الشوارع”، “هانم بنت باشا”، “نونة المأذونة”، “الأخت تريز”، والذي يعد آخر أعمالها التليفزيونية، في حين كان آخر أفلامها “المصلحة” مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز، ولعبت به دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده السقا.