أعاد المتابعون تداول صورة نادرة تجمع السيدة فيروز بالسيدة الراحلة أم كلثوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهما اللتان تعتبران رمزان في الفن الأصيل ومن بلدين مختلفين لبنان ومصر ولهما قاعدة جماهيرية واسعة حول العالم.
وانتشرت الصورة بالأسود والأبيض أي التقطت منذ زمن طويل ولا تزال تحظى باهتمام المتابعين حتى يومنا هذا على الرغم من أنه لم يسبق أن تعاونتا في عمل واحد.
وظهرت البساطة في إطلالة فيروز وأم كلثوم رغم النجومية التي تتمتعان بها كما بدتا غاية في التواضع وهما يتبادلان السلام.
أعاد المتابعون تداول صورة نادرة تجمع السيدة فيروز بالسيدة الراحلة أم كلثوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهما اللتان تعتبران رمزان في الفن الأصيل ومن بلدين مختلفين لبنان ومصر ولهما قاعدة جماهيرية واسعة حول العالم.
اجتمع النكد مع الملل ! أغاني أم كلثوم طويلة مملة و أغاني فيروز نكدية تطيح الضيم و تجيب الإحباط و التشاؤم !
تصدقوا بالله ، انا معجبة بأغاني إسماعيل ياسين و محمد شكوكو و الله الاثنين مهضومين كثير على قولة اللبنانية !
ماذا تقول أنت؟