أعاد المتابعون تداول صورة نادرة تجمع السيدة ​فيروز​ بالسيدة الراحلة ​أم كلثوم​ عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهما اللتان تعتبران رمزان في الفن الأصيل ومن بلدين مختلفين لبنان ومصر ولهما قاعدة جماهيرية واسعة حول العالم.

وانتشرت الصورة بالأسود والأبيض أي التقطت منذ زمن طويل ولا تزال تحظى باهتمام المتابعين حتى يومنا هذا على الرغم من أنه لم يسبق أن تعاونتا في عمل واحد.

وظهرت البساطة في إطلالة فيروز وأم كلثوم رغم النجومية التي تتمتعان بها كما بدتا غاية في التواضع وهما يتبادلان السلام.



