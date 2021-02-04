استعاد أحد الحسابات التي تهتم بأرشيف المشاهير على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة نادرة من أرشيف الفنانة المصرية نادية الجندي، ظهرت فيها برفقة زوجها السابق الفنان القدير الراحل عماد حمدي وابنهما الوحيد هشام.

وأطلقت الصورة الكثير من التعليقات التي عبّر فيها المتابعون عن الحنين الى الزمن الجميل. وأشار بعضهم إلى أن الفنانة كانت قد نشرت الصورة على حسابها الخاص مع التعليق: “عماد حمدي الأب والزوج والمعلم”.

يُشار إلى أن الجندي تزوجت مرتين، الأولى من حمدي حيث أنجبت منه ابنها الوحيد قبل أن ينفصلا في العام 1974، والثانية من المنتج السينمائي محمد مختار ودام زواجهما من عام 1978 حتى عام 1995.

ويُذكر أن الجندي كشفت في حديث تلفزيوني أخيراً حقيقة طرد زوجها الأول بعد طلاقهما، ورأت في ما يشاع في هذا الشأن مجرد “شوشرة”، وقالت: “كان بالنسبة لي الأب والزوج والرجل العظيم ووالد ابني الوحيد هشام والذي تعلمت منه الكثير، لا سيما احترام الفن والالتزام إذ كنت صغيرة جداً عند زواجنا، بالإضافة الى فارق السنّ الكبير بيننا”. وأضافت: “حتى في أفلامي التي أنتجها زوجي الثاني محمد مختار مثل “الباطنية”، كان عماد حمدي معي”.