أعاد روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صورة نادرة من طفولة النجمة الكبيرة “إسعاد يونس“، كانت قد نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إحتفلت من خلالها بعيد ميلادها، وكتبت فى تعليقها “دى أنا”.

، وأنهالت تعليقات المتابعين التى هنأت صاحبة السعادة بعيد ميلادها، وتبانت الآراء حول إطلالتها بين مرحلة الطفولة واليوم، فبعضهم أشار إلى محافظتها علــــي بعض تفاصيل ملامح وجهها، بينما أشار البعض الأخر إلى أنهـــا تغيرت كثيـــرًا عندما كبرت. ولكن أجمعت التعليقات علي برائتها وجمالها في تلك المرحلة العمرية.

إسعاد يونس تكشف عمرها الحقيقي

وكشفت صاحبة السعادة عن عمرها الحقيقي، موضحة: «70 سنة ومش هنكر على ربنا النعمة اللي إدهاني».

وأوضحت “إسعاد” أنها عملت في مجال الفن والإعلام والكتابة، وكل مجال تعمل به تحبه، وليس لديها مجال مفضل عن الآخر، كما انها تتعلم من أي شيء، معقبة: «وصل الأمر إني كنت بصلح كهربة البيت، وكنت بصلح نجارة البيت»، لافتة إلى أنها عندما عملت في الإذاعة كانت ترتدي ملابس موظفات رغم أن عمرها كان 17 سنة فقط، ولذلك حصلت على خبـــرة كبيرة عن الشخصيات المختلفة في الحياة، وتستطيع التعامل مع جميع الفئات.

لا ترتدي «باروكة»

وأضافت في لقاء مع «برنامج سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، اليوم الخميس على قناة «ON» الفضائية: «والله العظيم، والمصحف مش باروكة»، كما دعت مقدم البرنامــــج ليجذب شعرها قائلة: «شد شعري أهو، شد بقوة»، وعندما جذب شعرها قالت له: «مش أوي كدة».

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