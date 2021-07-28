أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية علي مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صورة قديمة للفنانة اللبنانية نجوى كرم، رصدت شكلها قبل التجميل وبداية شهرتها في سن المراهقة بمرحلة الدراسة، وكشفت الصورة عن التغيير في شكلها، بمرور الزمن، خاصة فيما يتعلق بملامح الوجه.

وبحسب تعليقات المتابعين، فقد اختلفت الآراء حول إطلالة نجوى بين مرحلة المراهقة واليوم، فبعضهم من أشار إلى محافظتها على تفاصيل ملامح وجهها بالرغم من خضوعها لبعض العمليات التجميلية البسيطة، بينما أشار البعض الأخر إلى أنها أصبحت أكثر جمالاً عندما كبرت فلم تكن ملفتة وهي فتاة مراهقة .

صورة نادرة لـ نجوى كرم في سن المراهقة

كما تداول بعض الروّاد صورة من جواز سفر الفنانة اللبنانية نجوى كرم، كشفت عن تاريخ ميلادها وعن عمرها الحقيقي، وتبين أنها من مواليد عام 1966، أي أن عمرها يبلغ 55 عامًا. وقد تمّ التحقق من صحة تلك الوثيقة ومن عمرها الحقيقي الوارد بها.

جواز سفر نجوى كرم يكشف عمرها الحقيقي (55 عامًا)

هذا وقد أعلنت الإعلاميّة ” نضال الأحمدية ” أن الفنانة نجوى كرم قد تدخل القفص الذهبي قريباً، وذلك أثناء حلولها ضيفةً على برنامج “سؤال محرج” مع الإعلامي طوني خليفة، وهذا التصريح عن اقتراب زواج نجوى كرم كان كفيلا بقلب السوشيال ميديا رأسا على عقب.

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وكانت شوّقت النجمة​ نجوى كرم المتابعين ببوستر أغنيتها الجديدة “​مغرومة​ 2″، التي ستطرحها قريباً، بإشارة منها للجزء الثاني لأغنيتها الشهيرة “مغرومة”، التي صدرت عام 1998، وحققت نجاحاً بارزاً لا زال حتى اليوم.

كما نشرت نجوى مقطع فيديو قبلها وثقت فيه زيارتها لأحد استيديوهات تسجيل الأغاني، فظهرت في أول الفيديو وهي في السيارة وفي طريقها إلى الاستديو ومن ثم ظهرت داخل غرفة التسجيل، وبدت وكأنها متحمسة بشكل كبير لهذا العمل.

ونشرت نجوى الصورة في صفحاتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت: “ب ١٩٩٨ – كانت … اليوم ٢٠٢١ ولكل العمر”. وأعرب عدد كبير من الجمهور عن حماسهم لسماع جديد نجوى بالتعليقات، إذ كان آخر أعمالها فيديو كليب “معذور قلبي” الذي صدر في كانون الأول/ديسمبر عام 2020 وحقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة على “يوتيوب“.

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