انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان المصري الراحل ” عبد الحليم حافظ ” والتي ظهر فيها وهو يبكي بشدة فيما يقوم شخص آخر باحتضانه في هذه اللحظة .

وتفاعل المتابعون على الصورة متسائلين عن السبب من وراء بكاء العندليب الأسمر بهذا الشكل .

فيما رد أحدهم في تعليق له كاتبا : ” السبب في بكاء عبد الحليم حافظ إنه كان منهار بعد ما سمع خبر وفاة أنور منسي عازف الكمان الشهير إثر سقوطه من خيل كان راكبه ” .

وتابع : ” أنور منسي كان صاحب عبد الحليم وهو زوج المطربة اللبنانية صباح ووالد هويدا بنت صباح ” .

يذكر أن أنور منسي كان صديقاً لكل الفنانين الكبار مثل : أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ومحمد فوزي وفريد الأطرش .. وتزوج من الفنانة اللبنانية الراحلة ” صباح ” واستمر زواجهما 4 سنوات أنجبا خلالها إبنتهما هويدا في عام 1952 .

وتوفي في عام 1961 عن عمر ناهز ال 39 عاماً إثر سقوطه عن ظهر حصان كان يمتطيه في سفح الهرم .