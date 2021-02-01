تشكّل الصور النادرة العائدة إلى المشاهير محط اهتمام الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الناشطة عليها. وفي هذا الإطار، تناقل عدد منها صورة نادرة أُخذت من أرشيف الفنان المصري الراحل اسماعيل ياسين، وظهر فيها مع زوجته وهما يحيطان بابنهما المخرج الراحل ياسين اسماعيل ياسين ويقبّلانه.

وأثارت الصورة اهتمام الكثير من المتابعين الذين عبروا عن حنينهم إلى “الزمن الجميل” والأعمال الكوميدية المميزة التي قدّمها اسماعيل ياسين، كذلك أثنوا على ما قدّمه ابنه من أعمال.

ويُشار إلى أن اسماعيل ياسين بدأ حياته الفنية في العام 1939 من خلال مشاركته في فيلم “خلف الحبايب”. وفي ذلك الحين ظهر في دور ثانٍ في أفلام عدة منها: “علي بابا والأربعين حرامي” و”نور الدين والبحارة الثلاثة” و”القلب له واحد”.

ومنذ العام 1944 انطلقت مسيرته مع الفنان الراحل أنور وجدي قبل أن يتولى دور بطولة مطلقة في العام 1949 في فيلم “الناصح” إلى جانب الفنانة ماجدة.

توفي اسماعيل ياسين في 24 أيار (مايو) من عام 1972 إثر تعرّضه لأزمة قلبية حادّة، ولم يتمكن من متابعة تصوير دوره في فيلم من بطولة نور الشريف.