تداولت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية صورة نادرة كانت قد نشرتها الفنانة “نبيلة عبيد”، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، يرجع تاريخها إلي 20 عاماً ، حيث كانت برفقة النجم الكبير “عمرو دياب” في إحدى حفلات عيد ميلادها .
وأرفقت عبيد تلك الصورة بالتعليق، فقالت: “عمرو دياب في بداية مشواره الفني، كان ضيفاً دائماً يغني في حفلات أعياد ميلادي”، وحازت تلك الصورة علي كم هائل من تعليقات المتابعين، الذين تساءلوا عما إذا جمعتهما قصةُ حب خلال تلك الفترة، وأكد أحد المقربين من نبيلة عبيد وعمرو دياب، أنهما كانا مجرد أصدقاء وزملاء بالوسط الفني فقط، ولم تكن بينهما أية علاقة عاطفية. كما أنها كانت متزوجة خلال هذه الفترة من أحد الأشخاص من خارج الوسط الفني.
يُذكر أن الفنانة نبيلة عبيد، قد شاركت مؤخراً في الموسم الرمضانى 2020، من خلال مسلسل “سكر زيادة” المأخوذ من فورمات أميركي وتدور أحداثه في إطار كوميدي، من بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب ويشارك فيه ايضاً عدد من ضيوف الشرف أحمد السقا، أحمد فهمي، روجينا، بيومي فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهني، خالد أنور، و سليمان عيد.
غلط جدا واحد يعمل نوكاح وياخذ صور ويحتفظ بها بعد الطلاق ههههههههههههههههههه او انتهاء عقد نوكاح المتعة هههههههههههههههههه لانه ثبت تعمل مشاكل وربما تؤثر على اي مناصب حكومية يتبؤها مستقبلا ، من منصب رئيس الى منصب مغنواتي ههههههههههههههههههه لا بل تؤثر على اي نوكاح مستقبلي جديد ههههههههههههههههه تقعد الزوجة الجديدة كل ساعة تذكره بنوكاحه القديم رغم انها تكون مزقت او مسحت كل الصور هههههههههههههههههه الواحد يجب ان يكون حذرا ، تلاقي نفسك رئيس وزراء وصورك تنتشر في كل مكان تذكر بالماضي واحزانه هههههههههههههههههههه
فمثلا نبيلة عبيد الان تذكرت يجب ان تنشر صورها مع المغنواتي هذا ، وتثير الشكوك هههههههههههههههههه انه الحب بينهم فواح كان ، حتى تخرب على نوكاحته الجديدة ومنصبه هههههههههههههههههه كثير حلوات يعملون هذا الشيء ويخربون على الرجل المسكين ، وينشرون صور لغروب الشمس في سماء لندن ومن شققها الفاخرة وقت مغيب الشمس في التايمزو عبر ومبلي ههههههههههههههههههههه حتى يقولون كنا هناك مع الحبيب في ساعة تجلي هههههههههههههههههههه
الماضي واحزانو مع ندووووش هههههه ؟؟؟؟
هبلة ههههههههههههههههههه لن يعمل المعلم معاكي نوكاح لو تموتي هههههههههههههههه فما ينفع تجرجرين رجله ههههههههههههههههههه التزحلوق مع المعلم صعب ، هههههههههههههههههه نشوف وضعك بعدين هههههههههههههههههههه وراح اقرأ السي في تبعك وأشوف مؤهلاتك ههههههههههههههه إذا كنتي تجيدين اللغة الإسبانية او حتى ولو موشحات أندلسية هههههههههههههههه ولو حدسي يقول انك هبلة وبريالة ههههههههههههههه على رأي المصرين ههههههههههههههه لا تكوني من جماعة خامسة ههههههههههههههههههه اقصد رابعة ههههههههههههههههههه لان شفتك تحكين مع الولد العبيط الاخونجي في الصفحة الثانية ههههههههههههههههههه معناه هاي القندرة من ذاك البابوج كما يقول المثل العراقي هههههههههههههههههههه
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