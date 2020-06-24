تداولت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية صورة نادرة كانت قد نشرتها الفنانة “نبيلة عبيد”، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، يرجع تاريخها إلي 20 عاماً ، حيث كانت برفقة النجم الكبير “عمرو دياب” في إحدى حفلات عيد ميلادها .

وأرفقت عبيد تلك الصورة بالتعليق، فقالت: “عمرو دياب في بداية مشواره الفني، كان ضيفاً دائماً يغني في حفلات أعياد ميلادي”، وحازت تلك الصورة علي كم هائل من تعليقات المتابعين، الذين تساءلوا عما إذا جمعتهما قصةُ حب خلال تلك الفترة، وأكد أحد المقربين من نبيلة عبيد وعمرو دياب، أنهما كانا مجرد أصدقاء وزملاء بالوسط الفني فقط، ولم تكن بينهما أية علاقة عاطفية. كما أنها كانت متزوجة خلال هذه الفترة من أحد الأشخاص من خارج الوسط الفني.

يُذكر أن الفنانة نبيلة عبيد، قد شاركت مؤخراً في الموسم الرمضانى 2020، من خلال مسلسل “سكر زيادة” المأخوذ من فورمات أميركي وتدور أحداثه في إطار كوميدي، من بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب ويشارك فيه ايضاً عدد من ضيوف الشرف أحمد السقا، أحمد فهمي، روجينا، بيومي فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهني، خالد أنور، و سليمان عيد.