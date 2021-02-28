أعادت مجموعة من الحسابات الفنية النشطة المعنّية بنشر صور وأخبار النجوم والفنانين على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر صورة نادرة تعود إلي مرحلة الشباب للفنان القدير الراحل “محمود عبد العزيز” مع طليقته السيدة «جيلان» والدة نجليه الفنانين محمد وكريم محمود عبد العزيز. والتى لفتت الأنظار بجمالها الأوروبي.

يُشار إلي أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز تزوج مرتين أولهما كانت السيدة جيلان زويد الشهيرة بـ «جيجي»، وأنجب منها ولديه: محمد وكريم اللذين دخلا عالم الفن والتمثيل. وخلال زواجهما لم تترك زويد زوجها لحظة، حتى أنها رافقته في رحلته العلاجية إلى فرنسا حيث أجرى جراحة خطيرة. بعد عودته، أعلن محمود عبد العزيز نهاية زواج استمرّ 20 عامًا من دون أسباب واضحة.

الفنان الراحل ” محمود عبد العزيز ” وزوجته الأولي جيلان زويد

أما الزيجه الثانية والأخيرة كانت من الإعلامية الشهيرة “بوسي شلبي” ولم ينجبا أطفال. وكانت جيلان زويد صديقة مقربة من الإعلامية بوسي شلبي، وقيل من البعض أن بوسي شليي “خطفت زوج صديقتها”، إلا أنه جميع المقربين من الفنان الراحل شهدوا أن قرار الانفصال بين الساحر وجيلان جاء قبل أن يفكر في زواجه من بوسي .

ورد محمود عبد العزيز عبر الصحف على تلك الشائعات، وشهد أنه يكن لزوجته الأولى كل الحب والتقدير، وأنه عاش معها سنوات جميلة، وأكد على أنها الوحيدة التي ساندته في الكثير من المحن التي عرقلته في بداية حياته. وكان “الساحر” لا يحب الظهور بعائلته وزوجته من خلال وسائل الإعلام وأضواء الكاميرات، حيث لهم القليل من الصور التي انتشرت عن طريق الساحر فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام .

وتم تأكيد الود والاحترام المتبادل بين محمود عبد العزيز وزوجته جيجي، حينما ظهرت في تشييع جنازة الساحر وبدا عليها الحزن الشديد، حيث انهارت من البكاء وصرحت بأنها كانت ومازالت تكن كل الحب والاحترام للراحل

وتوفي الفنان الكبير محمود عبد العزيز في يوم 12 نوفمبر عام 2016، بعد صراح مع المرض عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، قدم خلاله قرابة الـ 120 عمل فني، آخرهم كان مسلسل “راس الغول”.