تداولت عدد من الحسابات المهتمة بأرشيف المشاهير عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة نادرة للفنانة اللبنانية ” صباح ” .

حيث توثق هذه الصورة التي التقطها مصور إحدى الصحف لحظة وصول صباح إلى مصر لتبدأ مشوارها الفني بعد اكتشافها من جانب المنتجة ” آسيا داغر ” .

وكتب المحرر الصحفي في الخبر المرفق بالصورة : ” وصول المطربة الجديدة لأفلام آسيا .. وصلت إلي مصر من الأقطار الشقيقة المطربة الحسناء الجديدة التي تعاقدت معها النجمة السينمائية السيدة آسيا ” .

وتابع : ” للقيام بالتمثيل والغناء في بعض أفلام الشركة التي سيقوم الأستاذ بركـات بإخراجها للموسم القادم .. فنتمني للبلبلة الحسناء حظاً سعيداً ونجاحاً كبيرا ” .

وأشار الحساب إلى أنه لم يذكر بالخبر إسم الفنانة صباح وذلك لأن آسيا كانت لم تختر لها بعد إسم فني جديد واكتفوا بوضع صورتها فقط .