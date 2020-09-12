يطول الحديث عن الراقصة المصرية الراحلة ​سامية جمال​ التي أسست خطاً خاصاً بها وألهمت العديد من الراقصات الشرقيات والتي رقصت أمام أهم الفنانين وشاركت في العديد من الأفلام كممثلة، واعتدنا في أفلامها على بسمتها العريضة وملامحها الطفولية، وبعدما عاشت حياة خاضت خلالها العديد من التحديات وكانت حافلة بأحداث حلوة وأليمة في آن، انتشرت للفنانة الراحلة صورة نادرة تظهرها وهي تحتفل بآخر عيد ميلاد لها قبل أن يغيّبها الموت نتيجة مرضها بالأنيميا.

وكان نظام سامية جمال الغذائي مقتصراً على الخضروات وذلك للحفاظ على رشاقتها ما أدى إلى إصابتها بفقر الدم الحاد الذي ما لبث أن أودى بحياتها.

ولدت سامية جمال في الخامس من آذار/مارس عام 1924 وتوفيت في الأول من كانون الأول عام 1994 عن عمر ناهز السبعين عاماً أغنت فيها المكتبة السينمائية بأفلام خالدة ولوحات راقصة وقضت حياتها تكافح وتناضل ولم تستسلم.