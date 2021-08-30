أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية علي مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صور قديمة جداً للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز ، رصدت شكلها في بداية شهرتها في سن الـ16 بمرحلة الدراسة، وبحسب ما جاء في الصورة فقد ظهرت بإطلالة بسيطة، حيث أرتدت تي شيرت كات باللون الكحلي، وتركت شعرها منسدلاً علي أكتافها.

فقد عبر الجمهور عن إعجابهم بتلك الصورة، بسبب أن ملامحها لم تتغير كثيرًا، فلا تزال محافظة علي ملامحها البريئة، وكان أول من عرض الصورة هو شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، الذي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك“، وعلق عليها قائلًا :”يلا أرجعي وحشتينا”.

ويحرص وائل عبد العزيز، على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية أولاً بأول بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة سافرت بعدها إلى الخارج لاستكمال العلاج، ويحث شقيق ياسمين عبد العزيز الجمهور بشكل دائما الدعاء لها مع مشاركة صور من ذكرياتها.

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وما زلت الفنانة ياسمين عبد العزيز تتلقي علاجها خارج مصر، لكن يبدو أن حالتها قد تكون تحسنت حيث نشر شقيقها وائل عبد العزيز، صورة لها وعلق عليها بـ”هانت يا روحي هانت” .

من ناحية أخرى، كان أحمد العوضي، كتب بوست عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، يتوعد من خلاله المتسبب في تدهور الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز، ودخولها في مضاعفات أدت الى مكوثها لعدة أيام داخل الرعاية المركزة في أحد المستشفيات.

وقال أحمد العوضي: “ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف اتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الازمه الصحية علي خير ان شاء الله.. والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظن صمتي نسيان بل لكل حدث حديث”.

وغادرت النجمة ياسمين عبد العزيز مطار القاهرة الدولى، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية، وذلك من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها يوليو الماضى.

ويوم 11 يوليو الماضى دخلت الفنانة المستشفى لإجراء عملية “تكيس المبايض”، خصوصًا أنها كانت تعانى من وجود أكياس دهنية على المبيضين لكن تسببت فى مشاكل صحية لها مثل زيادة عدد ضربات النبض ونقص الأكسجين فى الدم.

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