بعد أسابيع قليلة من وفاتها، تداول نشطاء مواقع السوشيال ميديا صورة للفنانة الكبيرة الراحلة “دلال عبدالعزيز” جمعتها بوالدتها وشقيقتها، ولاحظ عدد كبير من النشطاء الشبه الكبير الذي يجمعها بهما، كما لاحظوا وجود شبه كبير يجمع إبنتها الفنانة إيمي سمير غانم بجدتها.

والتقطت الصورة النادرة لدلال، في الزقازيق مسقط رأسها، بمحافظة الشرقية، وظهرت في الصورة مع والدتها وشقيقتها، لتكون تلك الصورة علامة مميزة على فترة حياة الفنانة الجميلة الراحلة التي تركت اليوم فراغا كبيرا في قلوب المصريين.

صورة نادرة للفنانة الراحلة «دلال عبد العزيز» مع والدتها وشقيقتها

هذا وقد وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة إلى والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، ونشرت دنيا سمير غانم عبر حسابها على إنستجرام صورة لسـمير غانم ودلال عبد العـزيز من أحد الأفلام التي قاما ببطولتها سويا.

وكتبت: “وحشتوني أوي يا حبايبي.. اللهم ارحمهم واغفر لهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وادخلهم الفردوس الاعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب”.

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وباتت تعبر دنيا وإيمي عن أيام صعبة تعيشانها بعد رحيل والديهما النجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز تباعا إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد ومضاعفاته، أسبوعاً بعد الآخر، في ظل حرصهما على زيارة والديهما بشكل أسبوعي في مقابر العائلة.

ولكن في اللحظات التي تفشل فيها كل من دنيا وإيمي في السيطرة على ما يدور بداخلهما، تقرران أن تعلنا عن مشاعرهما عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لمشاركة الجمهور الترحم والدعاء.

وغيب الموت الفنانة دلال عبدالعزيز، يوم السبت 7 أغسطس/آب الماضي، بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا، عن عمر يناهز 61 عامًا بعد رحلة مع المرض استمرت أكثر من مئة يوم في المستشفى، ولم تكن تعلم بوفاة زوجها الفنان الراحل، سمير غانم، والذي رحل عن عالمنا في 20 مايو/أيار الماضي، بعد صراع مع المرض وتفاقم الأزمات الصحية جراء إصابته بخلل في وظائف الكلي، عن عمر ناهز 84 عاما.

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