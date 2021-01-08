لطالما عُرفت الفنانة المصرية الراحلة مديحة يسري بجمالها حتى مع تقدّمها في السنّ. وهذا ما يظهر من خلال أعمالها كما في صورها التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأخيراً تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة نادرة ليسري، ومن خلال البحث تبين أنها التُقطت أثناء قيامها برحلة بحرية مع عدد من حضور “مهرجان كان السينمائي الدولي” في الخمسينيات، وبدت فيها وهي تقف على متن مركب برفقة بعض الصديقات. وتذكّر المتابعون حضور مديحة المميز في السينما وجمالها وعبّروا عن اشتياقهم إلى الزمن الذي تنتمي إليه.

وقارن بعض الناشطين بين جمال النجمات في السابق وجمال أولئك المعاصرات، ومما كُتب في التعليقات: “بساطة اللبس لأنه جمالهم كان فوق العادة، هلأ نفخ وشفط ويعملوا بعبع للصغار” و”شياكة حتى بالبحر” و”الله يرحمها لمديحة يسري فنانة راقية وجميلة ويرحم الزمن الجميل” و”الله على الجمال المصري في وسط فتيات أوروبا حاجة بجد تفرح الله يرحمك يا مديحة يسري ملكه جمال مصر”.