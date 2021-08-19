أعاد عدد من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي ومجموعة من الحسابات الناشطة الفّية المعنّية بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا خلال الأيام القليلة الماضية تداول صورة نادرة للفنان التونسية هند صبري يعود تاريخها إلي عام 1994.

حيث كانت في زيارة لمدينة كان الفرنسية، وأعجبت هند صبري بالصورة النادرة المتداولة وقامت بإعادة نشرها عبر حسابها الرسمي علي موقع التدوينات القصيرة «تويتر» وعلّقت عليها قائلة “حيث بدأ كل شئ 1994”.

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والتقطت تلك الصورة خلال فاعليات مهرجان كان السينمائي لعام 1994، حيث شاركت هند صبري في أول أفلامها الذي عرض بالمهرجان وحصل علي العديد من الجوائز العالمية، وهو من إخراج التونسية الراحلة مفيدة التلاتلي

هند صبرى ويسرا وشيرين رضا ودينا.. شلّة مطلقات فى “البحث عن علا”

من ناحية أخري، تجسد الفنانة هند صبرى مع كل من يسرا وشيرين رضا والراقصة دينا وندى موسى شلة مطلقات لكن لكل منهن قصة مختلفة تحكيها للأخرى وذلك ضمن أحداث “مسلسل البحث عن علا“، المقرر عرضه على إحدى المنصات قريبًا.

ويظهر الفنان هانى عادل، فى دور طليق النجمة هند صبرى خلال حلقات المسلسل، حيث يواصل مخرج العمل على مونتاج ومكساج الحلقات استعدادًا للعرض، ويرصد العمل من خلال شخصية علا عبد الصبور التى تجسدها عند صبرى التغييرات الاجتماعية التى طرأت عليها فى الـ10 سنوات الأخيرة.

ويستكشف المسلسل قصة الدكتورة الصيدلانية “علا عبد الصبور” التى تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة اختراع ذاتها فى محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، هذا إلي جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسئولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب فى حياتها.

مسلسل “البحث عن علا” بطوله هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

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