صورة نادرة.. محمود عبد العزيز برفقة زوجته الأولى

شارك الممثل المصري كريم ​محمود عبد العزيز​ الجمهور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تجمع والده الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز ووالدته ​جيلان​.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> ….. عندما تجتمع الأصالة والعراقة والرقي.. أبويا و أمي… 😍👌🏻❤️ A post shared by كريم محمود عبد العزيز (@karimmahmoudabdelazizofficial) on Jul 10, 2019 at 2:13pm PDT

وظهر الثنائي في الصورة خلال إحدى المناسبات، فيما كانت تجلس ورائهما الفنانة اللبنانية الراحلة صباح، وعلّق كريم على الصورة بالقول:”عندما تجتمع الأصالة والعراقة والرقي، أبويا وأمي”.

​كريم محمود عبد العزيز​ عرض له في شهر رمضان الماضي مسلسل «شقة فيصل» مع الممثلة المصرية أيتن عامر، كما شارك في بطولة مسلسل «هوجان» مع الممثل المصري محمد إمام.