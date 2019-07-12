صورة نادرة.. محمود عبد العزيز برفقة زوجته الأولى

شارك الممثل المصري كريم محمود عبد العزيز الجمهور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تجمع والده الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز ووالدته جيلان.
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….. عندما تجتمع الأصالة والعراقة والرقي.. أبويا و أمي… 😍👌🏻❤️
وظهر الثنائي في الصورة خلال إحدى المناسبات، فيما كانت تجلس ورائهما الفنانة اللبنانية الراحلة صباح، وعلّق كريم على الصورة بالقول:”عندما تجتمع الأصالة والعراقة والرقي، أبويا وأمي”.
كريم محمود عبد العزيز عرض له في شهر رمضان الماضي مسلسل «شقة فيصل» مع الممثلة المصرية أيتن عامر، كما شارك في بطولة مسلسل «هوجان» مع الممثل المصري محمد إمام.