الصفحة الرئيسية فن صورة نادرة.. محمود عبد العزيز برفقة زوجته الأولى

صورة نادرة.. محمود عبد العزيز برفقة زوجته الأولى

بواسطة -
0 16

شارك الممثل المصري كريم ​محمود عبد العزيز​ الجمهور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تجمع والده الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز ووالدته ​جيلان​.

 

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

 

….. عندما تجتمع الأصالة والعراقة والرقي.. أبويا و أمي… 😍👌🏻❤️

A post shared by كريم محمود عبد العزيز (@karimmahmoudabdelazizofficial) on

وظهر الثنائي في الصورة خلال إحدى المناسبات، فيما كانت تجلس ورائهما الفنانة اللبنانية الراحلة صباح، وعلّق كريم على الصورة بالقول:”عندما تجتمع الأصالة والعراقة والرقي، أبويا وأمي”.

​كريم محمود عبد العزيز​ عرض له في شهر رمضان الماضي مسلسل «شقة فيصل» مع الممثلة المصرية أيتن عامر، كما شارك في بطولة مسلسل «هوجان» مع الممثل المصري محمد إمام.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.