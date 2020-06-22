تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تُنشر للمرة الأولى من حفل خطبة الفنانة المصرية ​”هالة فاخر”​ على المخرج الراحل “ياسين إسماعيل ياسين” نجل الكوميديان الراحل ​”إسماعيل ياسين”، يعود تاريخها لأكثر من 50 عاماً، وظهرت فاخر في الصورة تقف بين الفنان الراحل وإبنه للذان كانا يقبلاها بحب .

وتم هذا الارتباط بناء على رغبة كل من “فاخر فاخر” والد الفنانة، وإسماعيل ياسين، وكانت هالة لاتزال في عمر الـ 17 ،ولكن لم يكتب لهذه الزيجة الاستمرار طويلاً، فيما تفاجأ عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي أن الفنانة هالة فاخر كانت متزوجة من المخرج ياسين إسماعيل ياسين.

صورة نادرة من حفل خطوبة “هالة فاخر” علي نجل الفنان الراحل “إسماعيل يس”

وعلي صعيد آخر، يُذكر أن الفنانة هالة فاخر أنضمت مؤخراً إلى فريق عمل فيلم “قبل الاربعين” لتجسد أحد الادوار الرئيسية فى العمل المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة داليا مصطفى، بسمة، محمد على رزق، معتز ‏هشام، لبنى ونس، جميل برسوم وآخرين، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.‏