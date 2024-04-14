تزوج الثنائي الشهير منى زكي وأحمد حلمي في شهر أيار/ مايو عام 2002 وحضر حفل زفافهما الكثير من المشاهير والفنانين.

ولكن في صورة نادرة ظهرت الفنانة شريهان تساعد منى في تصفيف شعرها قبل الزفة ثم ظهرت مع زوجها علاء الخواجة بصور من حفل الزفاف مع العروسين.

شريهان في حفل زفاف حلمي ومنى زكي

ظهرت شريهان خلال الصورة وهي تنسق خصلات شعر الفنانة منى زكي، في إشارة الى بساطتها والصداقة القوية بينهما أيضاً، والتي لا تزال واضحة في التغريدات المتبادلة بينهما كل فترة.

كواليس حفل زفاف منى زكي وأحمد حلمي

وعبّرت منى زكي في وقت سابق عن رغبتها في إقامة حفل زفاف آخر مع حلمي وأطفالهما، يقتصر على الأهل والمقربين، فقط: «شكلي مكانش عاجبني في الصور، قطعتها كلها، ورغم ذلك كان الفرح ملئ بالفقرات الممتعة».

حلمي يروي كواليس علاقته بمنى زكي

وروى الفنان أحمد حلمي في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنه أعلن عن مشاعره لمنى زكي في أثناء تواجدها بجنوب أفريقيا لتصوير مشاهد فيلم أفريكانو، وقال لها في الهاتف: «أنا بحبك وعايز أتقدملك».

وفور عودة منى زكي من جنوب أفريقيا أخبرت والدها بما حدث، وعلى الفور التقى حلمي به، وطلب الأول منه أن يؤجل موضوع الزواج حاليا؛ نظرا لقصور إمكانياته المادية للزواج، الأمر الذي دفع حلمي للاجتهاد في الحصول على أدوار البطولة حتى يتثنى له خطبتها، وبالفعل حدث ذلك وتحسنت أوضاعه المادية، وتم خطبتهما، وأعلن موعد الزفاف.

أحمد حلمي: مكانش معايا فلوس في البداية

وتابع أحمد حلمي: «طلب مني منخرجش مع بعض، وإني أزورها في البيت أو نخرج مع صحابنا، وقالي هرجع تاني بعد سنة وقولي عملت إيه، ووقتها كنت فاكر إني مش هعمل حاجة لأني مكانش معايا فلوس والمدة كانت قليلة جدًا، كمان حدد مبلغ معين للشبكة وكان 30 ألف أو 40 ألف جنيه».

يُذكر أن زواج “حلمي، ومنى” كان في شهر مايو عام 2002، وهما الآن لديهما 3 أبناء “لي لي، و يونس، وسليم”.

أحدث ظهور للثنائي مع أبنائهما

أخذ الفنان أحمد حلمي أسرته في رحلة نيلية احتفالا بالعيد.

وشارك أحمد حلمي جمهوره بصور وفيديوهات له مع زوجته الفنانة منى زكي وأبنائهما خلال رحلتهم النيلية، ونشر الفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram.

وحرص أحمد حلمي على تصوير زوجته منى زكي دون أن تدري، وهي تستمتع بالأجواء من أغاني تستمع لها وأشخاص في مراكب أخرى بجانبهم ما أن تعرفوا عليهم بدأوا بالترحيب بهم.

كما ظهر في الصور واحد من أبناء أحمد حلمي ومنى زكي وهو يتحدث مع والدته، وكتب أحمد حلمي تعليقا ساخرا: “أسرار الابن لأمه بس دراعي بيسمع”.

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