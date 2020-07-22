تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة يعود تاريخها قبل 38 عاماً، لنقيب الموسيقيين الفنان الكبير “هانى شاكر” قد تم التقاطها من حفل زفافه علي زوجته الحالية “نهلة” اللذان تزوجا في عام 1982. وأكد الجمهور علي التغير الكبير الذي طرأ علي شكل الفنان .

يُشار إلي أن الفنان هانى شاكر قد تزوج حين كان يبلغ 27 عاماً فقط، كما يُشار إلي أن الزوجان كان لديهما ثلاثة أبناء قبل أن يفقدا ابنتهما دينا بسبب إصابتها بالسرطان والتي توفيت عن 27 عاماً تاركة طفلين توأم يقيمان مع والدهما، وكان الفنان أعلن مرض ابنته خلال مداخلة تلفزيونية حيث طلب من الجميع الدعاء لها بالشفاه.

صورة نادرة من حفل زفاف الفنان “هانى شاكر” عام 1982

ويحرص الفنان هانى شاكر علي مشاركة جمهوره ومتابعيه من خلال حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، بصوراً تجمعه بزوجته وأم أبنائه التى يكن لها الكثير من المحبه والتقدير مثلما يورد ذكره في كثير من لقاءاته الإعلامية، ودائما ما يشيد الجمهور بجمال زوجته الذي لم يتغير بمرور الزمن .

في سياقٍ آخر، يطل الفنان هاني شاكر في حفل مباشر يُبثّ حصرياً عبر منصة “شاهد VIP” مساء الخميس الموافق 23 يوليو في تمام العاشرة مساءاً بتوقيت السعودية. وذلك ضمن أول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، التى تواصلها “الهيئة العامة للترفيه” في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع “ شركة روتانا للصوتيات والمرئيات”، والمكتب الفني في “مجموعة MBC” برنامج حفلات الصيف تحت شعار “مكمّلين معاكم”، والتي تبثّ حصرياً عبر “شاهد VIP” لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي.

ولجرعة مضاعفة من الترفيه، يُجري الإعلامي علي العلياني من “مجموعة MBC” – الذي يتولّى تقديم الحفلات – مقابلة مع أمير الغناء العربي، كما يروق لعشاقه تسميته، وذلك قبل بدء الحفل وخلاله.