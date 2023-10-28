حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة على الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج “ضيفي”، وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها الشخصية.

شيرين رضا تتحدث عن والدتها

قالت الفنانة شيرين رضا إنها تعلمت من والدتها ذات الأصول الصربية كل شيء، بسبب المشاغل المستمرة لوالدها الفنان الراحل محمود رضا.

وتحدثت عن والدتها قائلة ” ماما علمتني كل حاجة، إتعلمت منها احترم مواعيدي وكلمتي، وأكلم الناس بذوق، واتعلمت منها العصبية وحب الحيوانات”.

وردًا على سؤال عن قصة لقاء والدتها ووالدها، قالت شيرين رضا: “ماما كانت باليرينا وبترقص في الأوبرا، وكانت فرقتها بتسافر بلاد كتير ومنها مصر، وأعتقد اتفرجوا على عرض لفرقة رضا وإتعرفت على بابا”.

شيرين رضا :

يذكر أن شيرين رضا من مواليد عام 1968، وتبلغ من العمر الآن (55 عامًا) وفي عام 1989 لفتت الأنظار عندما قامت ببطولة فوازير “فنون”، وهو عرض تلفزيوني استعراضي ضمن سلسلة شهيرة اعتاد تقديمها المخرج الراحل فهمي عبد الحميد خلال شهر رمضان، بعد ذلك قامت بدراسة تصميم الأزياء في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، لذلك جاء انطلاقها الثاني بفيلمين متتاليين أمام النجم الراحل أحمد زكي، وهما “نزوة” في 1996، وفيلم “حسن اللول” في 1997، لكنها توقفت فترة ثم عادت في مسلسل “لحظات حرجة” عام 2007.

آخر أفلام شيرين رضا

يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا كان فيلم “مغامرات كوكو” من بطولة بيومي فؤاد وخالد الصاوي وأوس أوس وإيهاب فهمي ونانسي صلاح وعمرو عبد العزيز وطاهر أبو ليلة وظهور خاص منة فضالي، من إنتاج عمرو طنطاوي، قصة وإخراج اسماعيل فاروق، وإشراف عام هشام رضا.

أعمال شيرين رضا المرتقبة

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة شيرين رضا، في «فيلم الملحد» وهو فيلم درامي جديد، حول التطرف الديني.

شاركها في العمل كلًا من: محمود حميدة، حسين فهمي، أحمد حاتم، تارا عماد، تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج محمد جمال العدل.

وأيضًا تشارك في فيلم “بنات رزق” فيلم كوميدي، تدور أحداثه حول 4 بنات تربطهن قرابة، وتعيش كل منهن في بلد مختلفة، وشاركها في العمل كلًا من: مي عمرو، أروى جودة، غادة عادل، رزان المغربي، يوستينا إسحاق.

يُذكر أن آخر أعمالها الدرامية هو مسلسل «شغل في العالي»، مع النجمة فيفي عبده الذي عرض في السباق الرمضاني 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا.

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