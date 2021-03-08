أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنّية بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة للفنانتين الجميلتين نورا وبوسي برفقة والدتهما وشقيقتهما الثالثة “هُدي” التى كانت بعيدة عن الأضواء تمامًا، والتى فاجأت الجمهور ونالت إعجاب عدد كبير منهم وانهالوا على الصورة بتعليقاتهم الإيجابية، وأكدوا أنها تملك بعض الشبه معهن.

يُشار إلي أن السيدة “هدى”، الشقيقة الكبرى للفنانتين نورا وبوسي رحلت عن عالمنا، يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس عام 2020، ودُفنت بمقابر الأسرة بطريق الواحات في مدينة السادس من أكتوبر. وأقيم العزاء في نفس اليوم بمنزل الأسرة.

صورة نادرة تشهد ظهور “هُدى” الشقيقة الثالثة للفنانتين نورا وبوسي

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسى مسلسل “البرنسيسة بيسة” بطولة مى عز الدين وشارك فى بطولته كل من الفنانة نجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد وتم طرحه في موسم رمضان الماضى .

وشاركت بوسى في مسلسل “قيد عائلى” ودارات أحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين “فضل وكامل”، وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع، والذى يدور بين الجميع الكبار والصغار، ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

مسلسل “قيد عائلى” تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.