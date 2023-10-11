قضت محكمة جنايات الجيزة، بالحبس 3 سنوات على مروة إبراهيم محمد، ومحمد عبد العاطي وياسين شعبان المتهمين بارتكاب جريمة ابتزاز رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.

السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين بابتزاز أحمد أبو هشيمة

وكانت قد وجهت المحكمة للمتهمين الثلاثة تهم تهديد المجني عليه كتابة، بارتكاب جريمة نسب أمور مخدشة بالشرف، وكان التهديد مصحوب بطلب حمله على تقديم مبالع مالية، فضلاً عن تعمدهم إزعاج ومضايقة المجني عليه بطريقة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

ورأت المحكمة أن هاتين التهمتين، يتعين معهما وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، عقابهم بالمواد 326، 32، 327/1 من قانون العقوبات والمادتين 1،76/2 من القانون 10 لسنة 2003 من تنظيم الاتصالات، وإنزال العقوبة الأشد لهم عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.

جريمة ابتزاز أبو هشيمة

وكانت جريمة مجاولة ابتزاز رجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة قد تصدرت حديث منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة أبرزها غوغل خاصة بعد إعلان أجهزة الأمن القبض عليهم.

قبضت أجهزة الأمن المصرية على تشكيل عصابي خطّط لسرقة هاتف شقيقة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، واستخدام الصور والفيديوهات الموجودة على الهاتف لابتزازه والحصول منه على مبالغ مالية ضخمة.

ياسمين صبري وأبو هشيمة

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري أعلنت انفصالها رسميًا عن أبو هشيمة في الرابع من شهر مايو 2022 بعد عامين من الزواج، وأكد الملياردير المصري أن التزامه وزوجته السابقة الصمت عقب إعلان الانفصال، كان القرار «الصح»، لافتاً إلى دهشته من الشائعات التي أحيطت بأنباء الطلاق عبر السوشيال ميديا، وتدارك مؤكدًا أنه التزم الصمت لأنه لن يتمكن من “إسكات السوشيال ميديا”.

أحمد أبو هشيمة يدعم المقاومة الفلسطينية

من ناحية أخرى، عبر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن دعمه للشعب الفلسطيني في استرداد حقه عبر المقاومة المستمرة.

ووجه أبو هشيمة نداء للمجتمع الدولي، طالبه فيه بممارسة دوره في إعادة الأرض المسلوبة والحقوق المنتهكة للشعب الفلسطيني.

وكتب أبو هشيمة، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا قال فيه: المقاومة حق أصيل للشعب الفلسطيني المسلوب حقه والمنهوبة أرضه.. على المجتمع الدولي أن يترك الآن مقاعد الصمت ويتخذ إجراءات سريعة وجادة لحل القضية الفلسطينية وإعادة الحقوق لأصحابها.

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