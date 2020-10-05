تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً من جلسة تصوير رومانسية للفنان “كريم عبد العزيز” والفنانة “دينا الشربيني” من كواليس فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، وذللك بعد تأجيل عرضه بسبب إغلاق دور العرض للوقاية من إنتشار فيروس كورونا،

و أثارت تلك الصور تفاعل الجمهور، بشكلٍ كبير، حيث تساءل البعض عن موقف الفنان “عمرو دياب” من تلك الصور الرومانسية، خاصة أنه معروف عنه غيرته علي دينا بشكلٍ كبير، هذا بجانب أن الصور التي جمعت بين كريم ودينا كانت حميمية لدرجة كبيرة.

ويجسد كريم دور مقدم برامج تلفزيونية، يقع في مشكلات مع زوجته بسبب انشغاله الدائم في عمله، وتطلب منه زوجته الطلاق ويرفض ذلك لحين مقابلة دينا الشربيني التي يقع في حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها.

“البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتاروإخراج خالد الحفاوى، وطرح صناعه الأفيشات الدعائية خلال الأسابيع الماضية، حيث تصدر كل نجم بوستر بمفرده وهم النجوم كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، ودينا الشربينى.

وكان آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم “الفيل الازرق 2” وحقق 104 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وهو إنتاج شركة سينرجي فيلمز، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد ويشارك فى بطولته هند صبرى ونيللى كريم واياد نصار وضيوف الشرف خالد الصاوى شيرين رضا وتارا عماد.

وانتهت الفنانة دينا الشربيني من تصوير نصف مشاهدها فى “فيلم ثانية واحدة”، الذى يخرجه أكرم فريد، ويشارك فى بطولته مصطفى خاطر، ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف فى الفيلم جار الإستقرار عليهم، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى لايت.