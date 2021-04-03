حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية بمواقع التواصل الإجتماعي، فور انتشار صور لخبيرة التجميل اللبنانية المعروفة باتريسيا ريغا التي تشبه الإعلامية وفاء الكيلاني إلي حد كبير، وتداول الكثيرين من روّاد السوشيال ميديا، الصور وتفاعلوا معها بشكلٍ لافت، معبرين عن دهشتهم بهذا التطابق الشكلي.

يُشار إلي أن اللبنانية باتريسيا ريغا تشبه وفاء الكيلاني إلى حد كبير، ولكن تغييرها للون وتسريحة شعرها وتحديدها لعينيها بنفس الطريقة التي تشتهر بها وفاء الكيلاني في إطلالاتها جعلت الجمهور يصاب بحيرة حقيقية. حول مدى التشابه الغريب بينهما.

كما تسببت النجمة اللبنانية ميريام فارس في إشعال فضول المتابعين والنشطاء، بعد أن نشرت صورتها برفقتها خبيرة التجميل اللبنانية المعروفة، التي أطلت في أحدث ظهور لها بتسريحة شعر ومكياج جعل الشبه بينها وبين وفاء الكيلاني يكاد يكون متطابقًا، لدرجة أن تعليقات البعض تساءلت عن سر وجود ميريام برفقة وفاء في نفس المكان.

باتريسيا ريغا هي خبيرة تجميل لبنانية لمع إسمها في عالم التجميل من خلال تعاملها مع كلّ من النجمات اللبنانيات: كارول سماحة، ميريام فارس وسيرين عبدالنور ، نجحت في صنع أسلوباً فريدًا لنفسها في عالم التجميل والمكياج، وتألقّت النجمة ميريام فارس في مسلسلها الرمضاني “اتّهام” عام 2018، من حيث الإطلالة والمكياج. وخلف نجاح مكياجها كانت باتريسيا ريغا.

من ناحية أخرى، كانت وفاء الكيلاني قد أعلنت تأجيل حلقة النجم اللبناني راغب علامة في “برنامج السيرة” الذى يذاع على قناة DMC يومي 8 و9 أبريل المقبل، بسبب الأحداث الأليمة التي عاشتها مصر مؤخرًا، وعلقت على صفحتها الرسمية بموقع التغريدات “تويتر“: “نظرًا للحدث الأليم اللي عشناه، حصلت بعض التعديلات فتم تأجيل عرض السيرة مع السوبر ستار راغب علامة ليوم 8 و9 على DMC”، حيث كانت من المقرر إذاعتها يوم 1 و2 أبريل.

برنامج السيرة هو برنامج حواري تقوم فكرته على استضافة نجم، وتقوم الإعلامية وفاء الكيلاني، بإجراء الحوار معه عن المحطات التي مر بها في حياته سواء الفنية أو الشخصية، وكأنه يكتب مذكراته. ويعرض علي قناة DMC.