­ تألق عدد كبير من نجمات الفن على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة، وتنافســت النجمات على الظهور على السجادة الحمراء بإطلالتهن وكذلك بنظام الماكياج الذي اتبعنه.

وعلى الرغم من الإضاءة الشديدة للمهرجان وكاميرات المصورين الحديثة إلا أنها لم تستطع أن تخفي عيـــوب بشرة النجمات والتي أظهرت بعضهن بعلامات تقــدم في السن وتجـاعيد، ولهذا تلجــأ النجمات لاستخدام الفلاتر و الفوتوشوب لإخفـــاء هذه العيـــوب.





وعلى الرغم من استخدام بعض النجمات، لماركات الماكياج الغالية إلا أنها بعضهن لم تنجح في تطبيق الماكياج ولم تستطع إخفاء التجاعـــيد وعلامات التقدم في السن، كالفنانة هند صبري وليلى علوي وهالة صدقي وعلي رأسهن الفنانة أروى جودة.

حيث واجهت أروي جودة، السخـــرية والإنتقــــادات التي طالت ظهورها في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حيث انتشرت لها صور تعديلات الفوتوشوب والفلاتر، أظهرت سليــــوليت على ساقها، وخطوط واضــحة من المكياج على وجهها.

وكانت أروى جودة ظهرت بفستان بفتحة جانبية لأعلى الفخـــذ وظهرت ساق أروى جودة وبها “سليـــوليت”، وهي عبارة عن دهون تحت الجلد، مما أثار سخــــرية الكثيرون، ووصل الحد لاستخدام إحدى شركات منتجات التجميل لصورتها والترويـــج لواحد من منتجاتها بأنه سيخلصها من هذه المشكلة!.

بدورها ردت الفنانة أروى جودة، على تعرضها لـ التنمّر من قِبل روّاد السوشيال ميديا، قائلة عبر تغريدتها علي حسابها الرسمي بموقع “تويتر“: «أنا مش فارق معايا إن يكون عندي سيلوليت، دي حاجة عادية وطبيعية».

لا يفوتك مشاهدة | ليلى علوي ترد علي منتقدي ترهلات جسدها بطريقة عملية.. شاهد ماذا فعلت؟! – صور

هذا وقد أُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمـائي 2021، مساء أمس الجمعة 22 أكتوبر، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين تألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

وخلال هذه الدورة كُرِم النجم المصري أحمد السقا، بجائزة الإنجاز الإبداعي، تقديرا لمشواره السينمائي الطويل، حرص السقا على إهداء الجائزة لكلا من الفنانين الراحلين سمير غانم، دلال عبد العزيز، ثم واصل الإهداء إلى والد رجلي الأعمال نجيب وسميح ساويرس، وانتهاء بوالده صلاح السقا، والدته، وزوجته وأفراد أسرته٠

كما منح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة جائزة أفضل موهبة عربية فى الشرق الأوسط، التى تقدمها مجلة فارايتي، للمخرج المصري عمر الزهيري، مخرج “فيلم ريش“، والمشارك ضمن عروض المسابقة الرسمية.

وكان قد شارك في هذه الدورة نحو 80 فيلما وحضرها نحو 1000 ضيف من جميع أنحاء العالم، وعرض المهرجان 37 فيلمًا روائيًا طويلاً و15 فيلماً وثائقيًا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة إلى 6 أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “