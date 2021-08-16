نادرًا ما يشاهد الجمهور النجم الراحل جميل راتب وهو فى شبابه، فأغلب الجمهور يتذكر الفنان وهو في أدواره عندما تقدم في السن ونادرا ما يعرف الجمهور شكله في صباه، إلا أنه ربما لم يختلف شكله كثيرًا في شبابه عن الصورة الذهنية لدى الجمهور عنه وهو كبير في السن فالملامح تتغير؟

حيث أن هاني التهامي، مدير أعمال النجم الكبير جميل راتب، خالف هذه القاعدة وقام بنشر بعض الصور النادرة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

يظهر من خلال الصور النجم جميل راتب، وهو في سن الشباب، وحظيت الصور على إعجاب الكثيرين، والتي تم تداولها سريعًا على مواقع السوشيال ميديا.

وتحدث الفنان جميل راتب في لقاء قبل وفاته الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج “فحص شامل” عن زوجته الفرنسية التى أنفصل عنها، حيث كشف أنّ آخر قصة حب عاشها كانت معها، مشيراً إلى أن الحب الذي يشعر به ليس حباً جسدياً لكنه حب احترام موضحاً إلى أنها تعتبر نفسها زوجته حتى بعد الأنفصال.

وقال راتب إنه رفض الإنجاب خوفاً على مستقبل أولاده، خاصة أن عمله في الفن ليس مستقراً مضيفاً ” زوجتي ظلمت لأن الفن كان بالنسبة إلي كان أهم حاجة”.

جميل راتب مع زوجته الفرنسية مديرة مسرح الشانزليزيه.

وروى جميل راتب موقفاً أثر فيه أثناء عودته من مطار القاهرة فقال ” جلست جنب سائق التاكسي فحدثني عن حياته وعن ابنه الذي أصبح طبيباً وابنته في الجامعة، وقال لي وأنت عندك أولاد إيه قلت له مش عندي راح قالي ولا يهمك إحنا كلنا ولادك”

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جدير بالذكر أن هاني التهامي مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب أعلن أنه بصدد كتابة فيلم سينمائي من إنتاج مصري – فرنسي عن حياة الفنان الراحل، ومن المقرر أن يقوم ببطولته الفنان محمود قابيل، وذلك بناءً على رغبة الفنان الراحل جميل راتب؛ فهو اتفق قبل وفاته مع محمود قابيل على تقديم شخصيته في فيلم يروي قصة حياته، على الرغم من أن الفنان الراحل لم يكتب مذكرات عن حياته الشخصية.

ويعتبر الراحل “جميل راتب” من أكثر النجوم الذين أحدث رحيلهم حزنًا فى قلوب الجماهير، ولكن ستظل أعماله تخلد ذكراه حيث قدم راتب أكثر من 150 عملاً فنيًّا، وكان أول ظهور لجميل راتب فى السينما في عام 1946 من خلال فيلم «أنا الشرق»، ثم غادر إلى فرنسا مرة أخرى ليواصل عمله الفني في السينما، ثم عاد إلى مصر مجددًا مع منتصف السبعينيات، وبدأ في الظهور المكثف وقتها عندما تقدم بالسن.

يُذكر أن آخر أعمال النجم جميل راتب، مسلسل بالحجم العائلي، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، وبطولة كل من يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، عمرو صالح، ندى موسى، أحمد مجدي، شيماء سيف، رمزي لينر، سمر مرسي، عمر حسن يوسف، ركين سعد، أحمد كرارة، ديانا هشام، نجلاء يونس، أحمد

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