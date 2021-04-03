انتشرت صورا نادرة للراحلة المطربة المصرية ​أم كلثوم​ على موقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيها بدون نظارات، وإحدى الصور بدت فيها وهي تضحك.

وتداول المتابعين صور أم كلثوم بشكل كبير، خصوصاً أن أم كلثوم قد تميزت بنظاراتها الداكنة، ودائما ما تنال صورها القديمة اهتماما واسعا من قبل الجمهور.

وكانت إنتشرت ايضا مؤخرا صورة لـ أم كلثوم، وهي تستعد لإحدى حفلاتها الغنائية، مرتدية فستاناً أبيض اللون.

وظهرت أم كلثوم في الصورة مغمضة عينيها الى جانب خبراء التجميل الذين يصففون لها شعرها، ويضعون مستحضرات التجميل على وجهها إستعداداً لحفلها.

الست أم كلثوم دون نظّارات pic.twitter.com/rzkQFoHqvn — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) April 2, 2021