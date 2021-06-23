تداولت مجموعة من الحسابات علي مواقع التواصل الإجتماعي صورتين قديمتين للفنانة “نوال الكويتية”، ورصدت تلك الصور شكلها قبل التجميل وبداية شهرتها بسن الـ 17، حيث كشفت عن التغيير الملحوظ في شكلها، بمرور الزمن، خاصة فيما يتعلق بملامح الوجه.

وبحسب تعليقات المتابعين، فقد تباينت الآراء حول إطلالة الفنانة نوال الكويتية بين هذه المرحلة واليوم، فبعضهم من أشار إلى محافظتها على تفاصيل ملامح وجهها بالرغم من خضوعها للكثير من عمليات التجميل، بينما أشار البعض الأخر إلى أنها أصبحت أكثر جمالاً عندما كبرت. فلم تكن ملفته في تلك المرحلة من عمرها.

صورة للفنانة نوال الكويتية ترصد تطور جمالها عبر السنوات

ولدت نوال الكويتية في شهر نوفمبر عام 1966، أي أنها تبلغ من العمر حاليًا (54 سنة)، قضت معظمها في الغناء وعزف الموسيقى وفي جلسات الطرب الخليجي، لُقبت نوال بـ قيثارة الخليج، وقدمت علي مدار مشوارها الفني ألبومات فنّية ناجحة، حيث قضت سنوات عمرها بين الفن والعائلة، وتزوجت نوال في العام 2009 من الملحن الكبير مشعل العروج وأنجبت منه في العام 2010 ابنتهما الوحيدة «حنين»

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من ناحية أخري، نشرت شركة روتانا عبر حسابها على “تويتر” فيديو للقاء يجمع كلاًّ من سالم الهندي رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والفنانة نوال الكويتية وزوجها الملحن مشعل العروج، في حديث ودي متبادل، وكان عنوان الفيديو (بعد غياب طويل).

وكُتِبت تغريدة مرافقة: (بعد غيابٍ طويل العراب #سالم_الهندي رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات يلتقي بقيثارة الخليج #نوال_الكويتية والملحن #مشعل_العروج وحديث ودّي متبادل، (توقعون في عمل جديد؟)

وقال «الهندي» مخاطبًا الفنانة نوال: أم الحنين، ولهنا عليك، مر وقت طويل لم نجتمع، وعلقت نوال بدورها قائلة: انتهت كورونا والناس بدأت في التطعيم، بعدها رحب الهندي بالملحن مشعل العروج وقال: (بو سليمان منور، نريد الأعمال الحلوة)، لينتهي الفيديو بكلمة للهندي: ترقبوا المفاجأة.

وبالفعل قدمت شركة روتانا المفاجأة الجماهيرية لجمهور نوال،التي بدورها ستقدِّم لها حفلاً غنائياً ضمن حفلات الصيف بالرياض. يُشار إلى أن الحفلة الغنائية سيصاحبها تطبيق للإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة لبروتوكول الهيئة العامة للترفيه بالتباعد الإجتماعي.

وكانت الفنانة نوال الكويتية، قد طرحت ألبوم “الحنين”، الذي يُعَدُّ أحدث ألبوماتها الغنائية في نوفمبر 2019، وفور طرحها الألبوم تغنت فيه من أعمالها إبان حفل أحيته في موسم الرياض، وتحديداً في مركز الملك فهد الثقافي.

كما طرحت نوال أغنية “القلب يفداك”، التي تُعتبر من ضمن الأعمال الغنائية المنفردة في فبراير /2021 الماضي

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