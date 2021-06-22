الفنان المصري الراحل يونس شلبي الذي يعد واحدًا من أهم نجوم الكوميديا، ولد في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حصل على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1969، ليبدأ رحلة من الإبداع بداية من دوره في مسرحية “مدرسة المشاغبين” عام 1973، ثم “العيال كبرت” عام 1979، لينطلق في أعمال سينمائية وتليفزيونية متعددة وخالدة.

وعلى الرغم من كون يونس شلبي أحد أهم رموز الكوميديا وسط جيله من الفنانين، إلا أن حياته الشخصية شهدت العديد من الأزمات المادية، كما عانى من المرض لسنوات قبل وفاته، فخضع لعدد من العمليات منها عملية قلب مفتوح وجراحة أخرى فى ساقه.

ومن بين المواقف الصعبة التى عاشها النجم يونس شلبى، عدم تمكنه من دعوة أصدقائه والمقربين له وبخاصة نجوم العمل المسرحي الشهير “مدرسة المشاغبين”، لحضور حفل زفافه بسبب الميزانية وعدم «وجود مائدة طعام».

ففى أحد اللقاءات التى قدمتها الفنانة إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة والتى كانت بحضور الفنانة رجاء الجداوى كضيفة كشفت عن السبب وراء عدم دعوة الفنان يونس شلبي لأصدقائه من الفنانين فى حفل زفافه.

وقالت إسعاد يونس: «أنه يوم حفل زفاف الفنان يونس شلبي اتصل بالفنان سعيد صالح وقال له أن حفله زفافه اليوم وطلب منه عدم الحضور لأن الميزانية منخفضة ولا يوجد طعام».

وتابعت: «لكن سعيد صالح تحدث مع كل أصدقائنا واتفقوا على الذهاب إلى حفل الزفاف ولا يصح أن يكون يوم حفل زفاف صديقهم ولا يحضرون وبالفعل جمع «صالح» أكثر من 400 شخص وأنا واحدة منهم وذهبنا إلى حفل الزفاف».

واستطردت إسعاد يونس حديثها قائلة: «أول حاجة دخل اتنين مننا فلما شافهم يونس فرح ومتكلمش وبعد كدا دخل الباقي كلهم مرة واحدة أول ما يونس شلبي شافنا اتخض وقالنا جيتوا ليه مش قولتلكوا مفيش أكل قولناله مش عايزين ناكل أحنا جايين نفرح معاك».

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يُذكر عن الفنان القدير يونس شلبي أنه يعد واحدًا من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، وله العديد من الأدوار المميزة التي ترك من خلالها بصمة كبيرة في أذهان عدد كبير من الأجيال، وتعد أهم أعماله الفنية مسرحية “مدرسة المشاغبين” مع سعيد صالح وعادل إمام وعدد آخر من النجوم.

المسرحية التي حققوا من خلالها نجاحاً غير مسبوق، ويعتبرها الكثيرين أهم مسرحية في تاريخ المسرح المصري، كما شارك أيضا في بطولة مسرحية “العيال كبرت” بجانب حسن مصطفي وكريمة مختار وسعيد صالح وأحمد زكي، وحققوا من خلالها أيضاً نجاح منقطع النظير ،ومازالت تنال إعجاب الجمهور وتشهد أعلي نسب المشاهدات حتى يومنا هذا عند عرضها علي الشاشات .

وعلي مستوي السينما هناك الكثير من الأفلام المميزة للفنان يونس شلب فشارك في نحو 77 فيلماً سينمائياً، أشهرها “العسكري شبراوي”، و”رجل في سجن النساء” و”ريا وسكينة”، و“مغاوري في الكلية”، و”الشاويش حسن” و”أمير الظلام” و“الفرن” و” 4-2-4 ” إضافة إلى مسلسل الأطفال الرمضاني “بوجي وطمطم” الذي ظل يعرض على مدى سنوات.

في الأول من شهر نوفمبر/ 2007 تدهورت الحالة الصحية ليونس شلبي، وفي 12 نوفمبر لفظ الفنان الكوميدي أنفاسه الأخيرة ليفارقنا عن عمر ناهز 66 عاما، تاركا وراءه سجلا حافلا من أروع وأمتع ما أنتجته الكوميديا المصرية.

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