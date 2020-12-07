استعاد متتبّعو أرشيف المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قديمة نادرة من ألبوم الفنان الراحل حسين الشربيني، وبدا أنها التُقطت له بالأبيض والأسود في حفل زفافه وهو يقف الى جانب عروسه وعدد من المدعوين.

وتناقل الصور بعد هذا عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث أثارت اهتمام الكثير من المتابعين. وتذكّر هؤلاء الفنان وأعماله التي لا تُنسى وتمنّوا له الرحمة معبّرين عن أسفهم لخسارة قامة فنية مهمة.

ويُشار إلى أن الشربيني توفي منذ أكثر من 13 عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض، حيث اختلّ توازنه وسقط أرضاً أثناء توضّؤه في مسجد رابعة العدوية، فأُصيب بكسر في مفصل قدمه اليسرى. وإثر هذا استمرت رحلة علاجه لسنوات أمضاها وسط أفراد أسرته في منزله، علماً أنه أسلم الروح أثناء جلوسه مع زوجته وابنتيه نهى وسهى في الثاني من رمضان 2007. وحينها تناول بضع حبّات من التمر وشرب القليل من الماء قبل أن يُرجع رأسه إلى الوراء ليتبين أنه فارق الحياة.