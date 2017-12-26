صور.. هيفاء وهبي تستمتع بوقتها مع أصدقائها بسهرة ميلاد صاخبة بوسط بيروت فن

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احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بالكريسماس في سهرة صاخبة جمعتها بأقرب أصدقائها في أحد مطاعم وسط بيروت.

هيفاء شاركت الفانز أجواء سهرتها بصور ومقاطع فيديو عكست مدى سعادة واستمتاع الفنانة بالوقت الذي تمضيه مع أصدقائها، حيث بدت تغني وترقص وتلهو معهم بعفوية، حتى أن حماس سهرتها ساعدها على هزيمة برد بيروت، حيث ظهرت مرتديةJumpsuit رمادي مكشوف الكتفين.

من ناحية أخرى، خضعت هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة بمناسبة الكريسماس، بعدسة المصور شربل بو منصور، نشرت منها صورة، ظهرت فيها ترتدي فستان أخضر مشقوق، وتحمل كرة حمراء، وحرصت على تهنئة متابعيها في تعليق كتبت فيه: «عيد ميلاد مجيد وكل عام وانتم بخير».

يُذكر أن هيفاء تستعد لطرح كليب جديد لأغنية بعنوان «توتة»، والذي صورته بعدسة المخرج سليم الترك.