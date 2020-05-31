شاركت الفنانة المصرية “ياسمين صبري” جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمجموعة من الصور، حيث ظهرت وهي تقضي الأجازة الصيفية مع زوجها رجل الأعمال المصري “أحمد أبو هشيمة” . وكانت داخل أحد أحواض السباحة و ترتدي المايوه في بعض الصور ولكن تم التقاطها من ظهرها وهي في الماء.

وظهرت ياسمين صبري في تلك الصور بمفردها في أحد أماكن الإسترخاء، ويبدوا أن هذا المكان خارج مصر، وتسأل الكثيرين من متابعيها ومحبيها عن هذا المكان الذي تتواجد به وتسأل البعض معلقين علي أختفاء زوجها من الصور : “هو ابو هشيمة فين؟”، لكنها لم تقم بالرد علي أي تعليق .

الفنانة “ياسمين”صبري” تستمتع بالأجازة الصيفيه في أحد أحواض السباحة

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبرى قد شاركت في الموسم الرمضانى 2020، من خلال مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما لمحمد سيد بشير و من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة. واستطاع هذا المسلسل أن يحصد نجاحاً كبيراً بين الجمهور، و تصدر محركات البحث بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات .