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صيحة جريئة.. نجمات لا يخجلن من الظهور دون حمالات صدر !

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لم تكن النجمة كيندال جينر هي الوحيدة التي تعلن صراحة عن اتباعها تلك الصيحة الخاصة بعدم ارتداء حمالات الصدر، فهناك نجمات أخريات يتبعن تلك الصيحة منذ فترة طويلة.

وسبق أن ظهرت بالفعل مجموعة من النجمات في كثير من الفعاليات أثناء سيرهن على السجادة الحمراء وهن يرتدين فساتين رائعة بدون حمالات صدر، ونعرض في القائمة التالية أبرز النجمات اللاتي اتبعن تلك الصيحة الجريئة وتألقن بها خلال الآونة الأخيرة :

كيندال جينر
Kendall-Jenner

سيينا ميلر
Sienna-Miller

غوينيث بالترو
Gwyneth-Paltrow

كيت موس
Kate-Moss

أنجلينا جولي
Angelina-Jolie

جاكي كينيدي
Jackie-Kennedy

جينفر آنيستون
Jennifer-Aniston

سيلينا غوميز
Selena-Gomez

جين فوندا
Jane-Fonda

أليساندرا أمبروزيو
Alessandra-Ambrosio

جيجي حديد
Gigi-Hadid

فيكتوريا بيكهام
Victoria-Beckham

مايلي سايروس
Miley-Cyrus

ريهانا
Rihanna

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