روت الفنانة صفية العمري كواليس موقف لا تنساه تعرضت له خلال تصوير المشاهد التي جمعتها بالفنانة الراحلة معالي زايد، في فيلم “أنا اللي قتلت الحنش”.

مشهد سينمائي أشعل النيران بين النجمتين

وقالت صفية العمري خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري” المذاع عبر قناة القاهرة والناس: “في فيلم أنا اللي قتلت الحنش كان في مدير إنتاج الله يرحمه، كان يروح يقول لمعالي زايد اضربيها جامد علشان هي هتضربك جامد، ويرجع يقوللي دي هتضربك جامد أوي خدي بالك”.

وأضافت: “معالي زايد ما شاء الله كانت قوية جدا جسمانيا، وأنا خايبة وضعيفة، وأكلت منها علقة كويسة”.

آخر أعمال صفية العمري

يذكر أن الفنانة صفية العمري اختفت عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة وكانت آخر أعمالها فيلم “كان لك معايا” منذ 3 سنوات حيث عرض في عام 2020، كما شاركت في فيلم “فص ملح وداخ” في 2016.

كما انضمت لفريق عمل مسلسل “ليالي الحلمية” الجزء السادس مع الفنانة إلهام شاهين ودرة والراحل هشام سليم في 2016، وفي 2011 شاركت منة شلبي وآسر ياسين فيلم “بيبو وبشير”، ومسلسل “نظرية الجوافة” في 2013، كما شاركت في فيلم “الليلة الكبيرة” في 2015، هذا بالإضافة إلى أعمالها السينمائية والتلفزيونية السابقة .

والفنانه صافيه العمري ولدت في عام 20 يناير 1949 (العمر 73 سنة)، لها الكثير من الاعمال الفنية الدرامية والسينمائية المتميزه والمحبوبه لدي الجميع والتي يعد أبرزها في فيلمها الشهير مع الفنان أحمد زكي ، وهو فيلم ” البيه البواب ” .

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