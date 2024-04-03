كشفت الفنانة هالة صدقي حقيقة زواجها، وذلك بعدما هنأتها إحدى متابعيها، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت هالة صدقي عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، فيديو أثناء زيارتها إلى منطقة الحسين، وعلقت: الحسين من أجمل المناطق السياحية الدينية وأجمل المناطق على الإطلاق، بها أجواء رمضانية.

هالة صدقي تكشف حقيقة زواجها مرة أخرى

وعلق متابع على الفيديو قائلا: “مبروك الجوازة الجديدة يا قمر”، لتنفي هالة صدقي هذا الخبر قائلة: “كذب طبعا”.

رد هالة صدقي على أحد متابعيها

ويأتي نفي هالة صدقي بعد تداول شائعات حول زواجها من رجل أعمال معروف، بعد طلاقها من رجل الأعمال المصري سامح سامي والد أبنائها، بعد عدد من القضايا المتبادلة بينهما.

طلاق هالة صدقي

وكانت محكمة الأسرة في مصر قد قضت قبل عامين بطلاق الفنانة هالة صدقي من زوجها سامح سامي، بعد أن حكمت لها سابقا بكل القضايا المتبادلة بينهما.

وكان قد صدر حكم من محكمة الأسرة بحبس سامح سامي زوج هالة صدقي لمدة عام، في دعوى النفقة المرفوعة من زوجته، والبالغة 320 ألف جنيه (ما يعادل أكثر من 20 ألف دولار أمريكي).

ورد سامح سامي، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك” مخاطبا الفنانة المصرية: “لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم، هالة صدقي دي مش أمكم، والحكم في قضية الـDNA يوم 13 / 7، وكله هيتحول للطب الشرعي، وأنا ساعتها مش هرحمك”.

هالة صدقي

كتبت الفنانة هالة صدقى، “كل سنه وكل البشريه بخير ويا رب بركه صلواتنا جميعا وبدء الصوم لكل الشعب يخفف الم فلسطين ويحنن علي قلوبهم جميعا”.

وأضافت عبر حسابها بتطبيق إنستجرام :”ومهما كان ألمهم قادر يفرح قلوبهم وينصرهم ، فرحه رمضان لا توصف”.

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي، في نسخته 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، الفنانة هالة صدقي، ومنحها جائزة “الريادة الفنية” وغابت الفنانة هالة صدقي عن الحفل بسبب ظروف صحية

ونشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعلقت هالة صدقى عبر حسابها كاتبة: “شكرا لجمهوري وللمركز الكاثوليكي على تكريمي وجائزة الريادة السينمائية، وتمنيت حضوري ولأسباب طارئة لم أتمكن، حقيقي انتو سبب فرحتي.

وكانت آخر أعمال الفنانة هالة صدقي فيلم الملكة، للمخرج العمل سامح عبد العزيز والكُتاب هشام هلال وأحمد رمزي.

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