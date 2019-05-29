طارق الحربي عن مسلسل بدون فلتر .. ” تعلمت كيف نعبي هوا “

للسنة الثانية على التوالي يطل المذيع ” طارق الحربي ” على شاشة قناة روتانا خليجية في برنامجه ” رادار طارئ ” .
وانتقد طارق في الحلقة الماضية المسلسل الرئيسب في قناة ( SBC ) مسلسل ” بدون فلتر ” للفنان عبد الله السدحان .
حيث علق أن المسلسل لم يقدم أي جديد وكما قال ” المسلسل هذه السنة علمنا شئ جديد وهو كيف إنك تعبي هوا ” .
وأضاف أن فريق عمل المسلسل كان يحتفل بانتهائهم من تصوير حلقات المسلسل قبل نهاية رمضان ب 8 أيام وعلق ” طبعا الحلقات تكون ساخنة طالعة من الفرن ” .
وقال أيضا ” نبارك للأستاذ عبد الله السدحان وطاقم بدون فلتر إنهم خلصوا التصوير قبل العيد ” .
#رادار_طارئ
نبارك للأستاذ #عبدالله_السدحان وفريق #بدون_فلتر2 انتهاء التصوير أمس.. الحمد لله إنهم خلصوا تصوير قبل العيد.. pic.twitter.com/lYW4DwQ2vn
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 28, 2019