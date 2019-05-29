الصفحة الرئيسية تلفزيون طارق الحربي عن مسلسل بدون فلتر .. ” تعلمت كيف نعبي هوا...

طارق الحربي عن مسلسل بدون فلتر .. ” تعلمت كيف نعبي هوا “

بواسطة -
0 25

للسنة الثانية على التوالي يطل المذيع ” طارق الحربي ” على شاشة قناة روتانا خليجية في برنامجه ” رادار طارئ ” .

وانتقد طارق في الحلقة الماضية المسلسل الرئيسب في قناة ( SBC )  مسلسل ” بدون فلتر ” للفنان عبد الله السدحان .

حيث علق أن المسلسل لم يقدم أي جديد وكما قال ” المسلسل هذه السنة علمنا شئ جديد وهو كيف إنك تعبي هوا ” .

وأضاف أن فريق عمل المسلسل كان يحتفل بانتهائهم من تصوير حلقات المسلسل قبل نهاية رمضان ب 8 أيام وعلق ” طبعا الحلقات تكون ساخنة طالعة من الفرن ” .

وقال أيضا ” نبارك للأستاذ عبد الله السدحان وطاقم بدون فلتر إنهم خلصوا التصوير قبل العيد ” .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.