احتفل المخرج والمنتج طارق العريان بعيد ميلاد توأميه من أصالة “علي وآدم” العاشر في احد المطاعم في حضور “شام الذهبي” وغياب الفنانة اصالة.

ونشرت شام الذهبي مجموعة مقاطع فيديو وصورا عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام سبقت تحضيرات حفل ميلاد شقيقيها الذي حضره والدهما المخرج طارق العريان، بينما امتنعت اصالة نصري عن حضور الحفل واكتفت بمعايدة طفليها على انستغرام.

وقد شاركت شام الذهبي في حفل عيد ميلاد شقيقيها التوأم “آدم وعلي” الذي حضره والدهما المخرج طارق العريان حيث انتشرت صورة متداولة للأخير وهو يظهر الى جانب نجليه التوأم بينما كانت شام الذهبي تقف بعيدة بعض الشيء عنهما من ضمن اجواء الحفل.

ويعتبر هذا اللقاء الأول لشام مع طارق العريان بعد أزمته مع والدتها أصالة.

أصالة من جهتها، عايدت علي وآدم من خلال صورة لهما مع ابنتها شام كتبت عليها ” الأمل والأمان والحب والجمال والسعاده وكل شعور حلو وطيّب بحسّه بينكم ومعكم يانور عيوني باصحاب العيد ياوشّ الفرح أنتوا أدّومي وعلّوني كلّ سنة وأنتوا بتحلوا وتغلوا وتكونوا شمس وقمر بحياتي ياحياتي أنتوا وشامي ولودي ياعمدان بيتكم الأربعه اللي صار قصر بقلبي ياقلبي أنتوا وروحي كلّ سنه وأنتوا كلّ الخير”.

يذكر أن أصالة نصري أنجبت من زوجها الثاني طارق العريان توأمها “علي وطارق”، في حين أنها رزقت من زوجها الأول بإبنتها شام الذهبي وابنها خالد الذهبي.