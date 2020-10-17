وجج المخرج المصري طارق العريان، رسالة غامضة الى منتقديه عبر حسابه على انستغرام وذلك بعد ساعات قليلة على نشره صورة تجمعه بتوأميه من أصالة على واَدم.

فقد نشر طارق العريان صورة مكتوب عليها “لا تبالي بالانتقاد فالحشرات تهاجم المصابيح المضيئة دائما”.

ومع ان طارق العريان لم يشر صراحة الى المقصود من هذه الرسالة غير ان الكثيرن من متابعيه اعتبر انها موجهة لابن أصالة الأكبر خالد الذي أثار الجدل منذ أيام بعد أن وجه رسالة صريحة لطارق العريان.

حيث كتبت له إحدى المتابعات: “عيب في مقام ابنك وتربيتك”، وكتبت اَخري: «عيب عليك أنت رجل محترم متل هدا البوستات للاطفال يا للاسف”.

يأتي ذلك بعد نشر طارق العريان صورة جمعته بتوأمه على وادم وعلق عليها معربا عن سعادته بنجليه وقضاء الوقت معهما.

كما نشر طارق العريان صورة اخرى له مع طفليه وعلق كاتبا: “يوم العائلة مع رجالي”.

وكان خالد الذهبي نجل أصالة، قد نشر صورة مع والدته وأشقائه، عبر حسابه على إنستغرام، وعلق كاتبا: “أخبرني.. هل تقضي وقت كاف مع عائلتك؟ الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته لا يمكن أبدا أن يكون رجلا حقيقيا، أعلم أن هذا هو اقتباسك المفضل من فيلمك المفضل، لذلك اصنع لي معروفا وأعد مشاهدته مرة أخرى، وشيء آخر أيضا، أملأ هذا الفراغ سريعا من أجلي”.



وكانت أصالة قد أعلنت انفصالها عن طارق العريان في يناير 2020، بعد زواج استمر 12 عاما، أنجبا خلالها التوأم «آدم وعلي».