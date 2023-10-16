تسبب الفنان المصري الشهير طارق لطفي بإصابة ونزيف داخلي في الفم لممثلة شهيرة أثناء أداء أحد المشاهد في مسلسل، ولكن كانت هي موافقة على ذلك المشهد من قبل أن يتم تصويره وهي من أعطت تصريح بذلك.

طارق لطفي يتسبب بنزيف داخلي لـ غادة عبدالرازق

يُذكر أن هذه الممثلة هي الفنانة المصرية القديرة غادة عبد الرازق، وأثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسل “مع سبق الإصرار”، كان يوجد مشهد سوف يضرب فيه طارق لطفي الفنانة غادة عبد الرازق، وقال لها طارق قبل التصوير هل يضرب ضربًا حقيقيًا أم لا، فكان رد عبد الرازق أن يكون الضرب حقيقيًا.

في غضون ذلك، وعلى أساس رد غادة كان المشهد، فقام طارق لطفي أثناء التصوير بصرب غادة عبد الرازق فعلياً، وهذه الضربة تسببت في نزيف داخلي داخل الفم وورم في الفك للفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل “مع سبق الإصرار”

يُذكر أن مسلسل مع سبق الإصرار تم عرضه في موسم رمضاني سابق يعود لسنة 2012، وكانت هذه القصة متداولة هذه الأيام على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على لسان بعض الفنانين.

طارق لطفي يشارك فى رمضان 2024

من ناحية أخرى، وبعد نجاحه رمضان الماضي فى مسلسل”مذكرات زوج”، والذي نال إعجابا وتفاعلا كبيرا من الجمهور، قرر طارق لطفي تكرار التجربة، وخوض السباق الرمضاني القادم 2024، بعمل جديد من 15 حلقة.

وقال طارق لطفي لـ ETبالعربي إنه سوف يشارك في رمضان 2024، بمسلسل 15 حلقة، لكن لم يتم حتى الآن الاستقرار علي اسم العمل، وكذلك اسم المخرج، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور والنقاد فور عرضه.

وكان لطارق لطفى حضورا مميزا في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “مذكرات زوج”، الذى دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المشاكل الزوجية والعائلية، حيث يكتشف أنه غير راض عن حياته مع زوجته شيرين فيقرر اللجوء إلي طبيب نفسي.

وشارك فى بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبزرهم خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، هناء الشوربجي، سماء إبراهيم، عمر الشناوي، هالة مرزوق، سارة الشامي، نبيل عيسي، حازم إيهاب، محمد مرزبان، والعمل من تأليف تامر نادي، وإخراج أحمد بهجت.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »