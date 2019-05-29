طارق مرعشلي : أنا إبن ابراهيم مرعشلي ولبناني الجنسية

حلّ الممثل طارق مرعشلي ضيفاً على برنامج Go Live مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحتي LBCI Lebanon على فيسبوك وتويتر، وتحدّث عن دوره في مسلسل “باب الحارة 10”.

وكشف الممثل طارق مرعشلي انه لبناني الجنسية وهو ابن الممثل الراحل ابراهيم مرعشلي والممثلة السورية ناهد حلبي، وبحكم نشأته مع والدته في الشام بات معروفاً كممثل سوري.

وأعلن طارق مرعشلي أن شخصية فتحي الّتي يجسّدها في مسلسل البيئة الشامية “باب الحارة” بجزئه العاشر لن تقتصر على قضية الارث وسرقة الذهب بل ستتوسّع بالجزئين المقبلين.

وبذلك يكون طارق مرعشلي قد أكّد عودة باب الحارة بالجزء 11 و12، واعتبره “ماركة” كسبت ثقة الجمهور. كما كشف مرعشلي للمرة الاولى عن مشاركة ممثلين لبنانيين وأردنيين بالجزئين المُقبلين، بالاضافة إلى عودة بعض الشخصيات الّتي غابت عن الجزء العاشر.