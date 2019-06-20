طفلة تثير الجدل بسبب شبهها بـ ليلى علوي!

كشفت الفنانة المصرية ليلى علوي حقيقة صورة انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة صغيرة تشبهها، باعتبارها صورة الفنانة ليلى علوي في طفولتها.

ونشرت ليلى صورة لها إلى جانب صورة الطفلة التي تشبهها بحد كبير، عبر صفحتها على “إنستجرام” وكتبت: “البنت الأمورة الحلوة دي مش أنا.. دي بنوتة فعلاً شبهي جداً جداً سبحان الله يخلق من الشبه أربعين، ربنا يحفظها”.