نشر الفنان ” طه خليفة ” زوج الفنانة المصرية ” هدى أحمد ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعلن من خلاله عن استقبالهم لمولودتها الأولى .

وتضمن المنشور صورة من داخل المستشفى ومراسم التجهيزات لاستقبال المولودة التي كشفت عن نوعها من خلال جملة ” إنها فتاة ” .

وكتب طه خليفة في تعليقه عليها : ” بورك لنا في الموهوب وشكرنا الواهب ورزقنا برها وبلغنا أشدها .. ربنا يحفظها ويجعلها من الذرية الصالحة إن شاء الله ” .

يذكر أن ريم أحمد اشتهرت بدورها في مسلسل يوميات ونيس بأجزائه المختلفة وتجسيدها لشخصية ” هدى ” .. وكانت قد احتفلت بزواجها من الفنان طه خليفة في السابع والعشرين من شهر يناير لعام 2018 .