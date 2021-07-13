تداولت مواقع اخبارية أنباء عن انفصال الفنانة السورية أصالة، عن زوجها الجديد الدكتور أحمد عبد المجيد،النائب في البرلمان المصري، بعد زواج لم يستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب هذه الانباء، فقد قرر الثنائي الانفصال رسميا منذ 3 أسابيع، بعد أن اتفقا على الطلاق بهدوء وفي سرية تامة، خاصة أنهم تجمعهم صداقة طيبة.

واللافت أنه وحتى اللحظة لم تعترف أصالة بهذا العلاقة ولم تعلن عنها لجمهورها وابقتها في الخفاء حتى انفصلت رسمياً وبهدوء.

يذكر أن أصالة كانت قد انفصلت قبل ذلك عن زوجها السابق المخرج طارق العريان بعد 12 سنة زواج وقصة حب شهد عليها الوسط الفني أثمرت عن طفلين.

وكان الفنان ومصفف الشعر اللبناني جو رعد أول من كشف عن تفاصيل زواج أصالة من النائب المصري، وإقامة حفل خطبة ابنتها شام الذهبي بمنزل والدتها في مجموعة من الفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل.