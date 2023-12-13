تصدّرت أنباء انفصال المشاهير قائمة اهتمامات جماهير الوسط الفني في مصر منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث وقعت 3 حالات طلاق بين مشاهير وأزواجهم، حيث أعلن مطرب المهرجانات مسلم انفصاله عن زوجته بعد زواج استمر لعامين.

مسلم وزوجته ميكا البغدادي

حيث أعلن مغني المهرجانات المطرب مسلم، انفصاله عن زوجته مي هشام الشهيرة بميكا البغدادي وذلك بعد عامين من الزواج.

وعبر خاصية القصص المصورة بحساب إنستجرام أعلن مسلم الخبر قائلا: “الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن”.

من جانبها علقت ميكا البغدادي على خبر الانفصال وكتبت عبر خاصية القصص المصورة على إنستجرام “محصلش نصيب ربنا يوفقه في حياته”.

حفل زفافهما قبل عامين

واحتفل الثنائي بزفافهما في يناير عام 2022 بحضور العديد من نجوم الفن، ورزقا بطفلهما الاول في نوفمبر من نفس العام.

ميكا البغدادي تكشف السبب الحقيقي لانفصالها عن مسلم

ردت ميكا البغدادي زوجة مطرب المهرجانات مسلم السابقة على مزاعم خيانته لها وزواجه بامرأة أخرى بعد إعلان الأخير انفصالهما بالأمس.

وعبر خاصية القصص المصورة على حساب إنستجرام كتبت ميكا البغدادي “ممكن كفاية كفاية بجد.. كفاية كلام يضايق كفاية تدخل بطريقة تعصب، وكفاية إشاعات وحاجات مش صح أصلا نهائي، أنا ولا حد اتجوز عليا ولا سبنا بعض بسبب عيد ميلاد كفاية تخاريف”.

ستوري ميكا البغدادي

وأضافت ميكا البغدادي في منشورها ” أنا وهو محصلش نصيب لأسباب تخصنا وربنا يكرم كل واحد فينا”.

آخر أعمال مسلم

ومؤخرا قدم المطرب مسلم، ديو غنائي بعنوان أجل من باريس، وهو الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم «رهبة» وجرى طرحها عبر «يوتيوب»، من كلمات وألحان مسلم وإخراج رضا عبد الرازق.

وفي وقت سابق، طرح مسلم أغنية «قلبي» من كلماته وألحانه، وحققت مشاهدات على «يوتيوب» وصلت الى 7 ملايين مشاهدة.

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