طلاق نجمة ” ستار أكاديمي ” من زوجها الشهير بعد 3 شهور من زواجهما

أعلن الإعلامي والمذيع بالتليفزيون المصري ” محمد حسن ” انفصاله عن نجمة برنامج ستر أكاديمي ” دينا عادل ” بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على زواجهما .

ولم يكشف أيا منهما أية تفاصيل حول أسباب الطلاق ولكن ما اكتفى محمد حسن بقوله أن الانفصال تم بينهما بشكل ودي وقال : ” كل شئ قسمة ونصيب والنصيب انتهى .. ولكن احترم دينا وأتمنى لها التوفيق في حياتها القادمة ” .

وكانت دينا عادل قد اتجهت إلى التقديم في الإذاعة منذ سنوات وتعرفت على المذيع محمد حسن وجمعتهما علاقة حب قوية وتم الزواج منذ 3 شهور في حفل حضره عددا من الفنانين والمقربين .