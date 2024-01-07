تعرض محمد رمضان لانتقادات لاذعة من الجمهور، بعدما انتشرت له صورة رفقة المنتجة الكويتية إيما شاه، وهو يقبلها خلال لقائها في إحدى المناسبات.

في السياق ذاته، علق الفنان محمد رمضان، على انتقادات صورته مع الفنانة والمنتجة الكويتية إيما شاه، موضحًا أنه تم التقاط الصورة منذ 6 سنوات في مدينة كاليفورنيا.

قُبلة محمد رمضان والكويتية إيما شاه

وكتبت محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة X، تويتر سابقًا: طلبت تتصور وماقدرش أمنعها وماكنتش أعرف إنها كويتية.. وبعدين الصورة دي من 6 سنوات في كاليفورنيا.

طلبت تتصور ماقدرش امنعها و ماكنتش اعرف انها كويتية 🙏🏽

وبعدين الصورة دي من ٦ سنوات في كاليفورنيا https://t.co/mc47RZNEh9 — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) January 6, 2024

وقام محمد رمضان بالتفاعل مع جمهوره، عبر موقع «X»، حيث اعاد نشر تدوينتهما تفاعلًا مع صورته المنتشرة مع الفتاة الكويتية، وجاء تفاعله كالتالي:=

انا لو اعرف انها كويتية .. كنت بوستها بوسة أخوية 🇰🇼❤️🇪🇬 https://t.co/rGaavXPnxL — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) January 6, 2024

انتقادات الجمهور صورة محمد رمضان وإيما شاه

وانتقد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الفنان محمد رمضان، والكويتية إيما شاه، نظرًا لجرأة الصورة على حد تعبيرهم، خاصة وإنها تقبله على وجنته مرتدية فستانا مكشوف الظهر بالكامل، مؤكدين أنها لا تمثل الشعب الكويتي.

تييري هنري كتيير لئيم .. انا مش هيك 🤣 https://t.co/0dPo6PEUc4 — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) January 6, 2024

أحدث أعمال محمد رمضان

وفي سياق آخر يستعد الفنان محمد رمضان لطرح احد اعماله الغنائية، والتى حملت عنوان «عربي»، الذي يدعم من خلالها الوطن العربي ومن المقرر طرحها قريبا.

وكان نشر رمضان مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام» وعلق قائلا: «يارب كل سنة وكل عربي بأفضل حال استنوا أغنية عربي قريبًا ثقة في الله نجاح».

آخر أعمال محمد رمضان

وعلى جانب آخر، يعتبر مسلسل جعفر العمدة هو آخر أعمال محمد رمضان، الذي نافس به في موسم دراما رمضان 2023، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، حتى قرر عمل جزء ثان منه، ولكن قرر خارج موسم دراما رمضان 2024، وضم الجزء الأول عددا كبيرا من النجوم أبرزهم هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، زينة، أحمد فهيم، وغيرهم من النجوم، والعمل من إخراج وتأليف محمد سامي.

كما حقق محمد رمضان، نجاحًا كبيرًا من خلال آخر أعماله السينمائية وهو فيلم ع الزيرو، والعمل بطولة عدد من النجوم بجانب محمد رمضان، وأبرزهم: الطفل منذر مهران، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، إيمي إسلام، محمد لطفي، والفيلم من تأليف مدحت العدل، وتحت قيادة المخرج ماندو العدل.

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